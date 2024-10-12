Хрусткі хлібні палички з гарбузом: дуже бюджетний домашній делікатес

Хлібні палички популярні в багатьох країнах, наприклад, в Італії, Іспанії. Вони можуть бути як солоними, так і солодкими. Але солоні поширені більше. Придбати їх можна і в Україні. Коштують хлібні палички досить дорого. А ось спекти — доволі бюджетно.

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Дуже важлива у домашній випічці натуральність інгредієнтів. Корисний для здоров'я гарбуз додасть особливий неповторний смак.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати сливовий зефір.

— Чим довше тримаєте хлібні палички в духовці, тим хрусткіші вони будуть, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — не пошкодуєте. Ці ласощі сподобаються всій вашій родині. Подавайте до чаю чи кави!

Хлібні палички РЕКЛАМА 150 г пюре гарбуза

30 г цукру

3 г солі

1 жовток

15 г сухого молока

3 г розпушувача

30 г вершкового масла

250−280 г борошна

Замісити тісто, додавши до нього пюре із запеченого та пропущеного через сито гарбуза. Залишити у холоді на 30 хвилин. Розкачати. Нарізати на смужки. Сформувати палички.

Випікаємо при 150−160 градусах приблизно 10−12 хвилин.

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І смачного!

Читайте також рецепт гарбуза, фаршированого нутом, овочами та спеціями — справжньої перлини осіннього столу. Також візьміть на замітку рецепт корисної та смачної вівсянки з чорносливом та горіхами.

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Фото з альбому Елли Іванової

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