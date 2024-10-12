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Хрусткі хлібні палички з гарбузом: дуже бюджетний домашній делікатес

22:26 12 жовтня 2024
хлібні палички з гарбузом

Хлібні палички популярні в багатьох країнах, наприклад, в Італії, Іспанії. Вони можуть бути як солоними, так і солодкими. Але солоні поширені більше. Придбати їх можна і в Україні. Коштують хлібні палички досить дорого. А ось спекти — доволі бюджетно.

Дуже важлива у домашній випічці натуральність інгредієнтів. Корисний для здоров'я гарбуз додасть особливий неповторний смак.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати сливовий зефір.

— Чим довше тримаєте хлібні палички в духовці, тим хрусткіші вони будуть, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — не пошкодуєте. Ці ласощі сподобаються всій вашій родині. Подавайте до чаю чи кави!

Хлібні палички

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  • 150 г пюре гарбуза
  • 30 г цукру
  • 3 г солі
  • 1 жовток
  • 15 г сухого молока
  • 3 г розпушувача
  • 30 г вершкового масла
  • 250−280 г борошна

Замісити тісто, додавши до нього пюре із запеченого та пропущеного через сито гарбуза. Залишити у холоді на 30 хвилин. Розкачати. Нарізати на смужки. Сформувати палички.

Випікаємо при 150−160 градусах приблизно 10−12 хвилин.

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І смачного!

Читайте також рецепт гарбуза, фаршированого нутом, овочами та спеціями — справжньої перлини осіннього столу. Також візьміть на замітку рецепт корисної та смачної вівсянки з чорносливом та горіхами.

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Фото з альбому Елли Іванової

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