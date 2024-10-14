Міністри оборони країн НАТО на найближчий зустрічі розпочнуть переосмислення десятирічної політики Альянсу щодо росії у відповідь на загрозу, яку становить кремль. Відносини між НАТО і росією досягли дна після повномасштабного вторгнення москви в Україну в 2022 році. У відповідь НАТО назвала росію «найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу», тоді як кремль стверджує, що розширення НАТО на схід є екзистенційною небезпекою, пише Politico.

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Однак, незважаючи на зміну тональності, НАТО все ще зберігає чинність «Основоположного акта» з росією. Це документ, підписаний у 1997 році, через шість років після розпаду Радянського Союзу, який передбачає спільну мету «побудови стабільної, мирної і неподільної Європи».

Рада НАТО-росія, орган, створений після холодної війни для партнерства з питань безпеки і спільних проєктів, не збиралася з 2022 року. Відносини неухильно погіршувалися протягом багатьох років, коли росія напала на Грузію в 2008 році, а потім незаконно анексувала Крим у 2014 році і розпалила війну на сході України.

«Країни НАТО зараз намагаються визначити різні елементи стратегії щодо росії і просунути дебати всередині альянсу, які підводять до таких питань, як майбутнє Основоположного акта НАТО-росія, - заявив журналістам високопоставлений американський урядовець. — Настав час розробити нову стратегію з точки зору конкретних позицій союзників».

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Хоча офіційні дискусії на нижчому рівні тривають вже кілька місяців, зустріч міністрів оборони НАТО стане першим з кількох раундів дискусій на рівні міністрів на цю тему. Під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні союзники домовилися розробити нову стратегію НАТО-росія на наступному саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі в червні 2025 року.

Чиновник повідомив, що проєкту нової стратегії ще немає, оскільки основна увага приділяється збору думок у 32 країнах НАТО. Вони також заявили, що військові наслідки цієї політичної дискусії, як очікується, будуть обмеженими.

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Виникають розбіжності щодо того, як далеко НАТО має зайти у створенні нового набору правил щодо росії. Один з дипломатів НАТО сказав, що деякі члени Альянсу занепокоєні тим, що дуже агресивна нова стратегія може надіслати «сигнал», який може дестабілізувати росію.

Існує також питання Угорщини і Словаччини, двох країн НАТО, які розходяться з рештою членів Альянсу, продовжуючи підтримувати контакти з кремлем і вбачаючи стратегічну цінність у взаємодії з росією.

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Раніше повідомлялося, що НАТО розгорне ще 49 бойових бригад через загрозу від росії.

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