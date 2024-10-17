Нереально смачний салат без майонезу від красуні з чарівним голосом Alina FooDee: буде знахідкою у будні та у свято

Блогерка Alina FooDee, яка запропонувала рецепт смачного й поживного «Чехословацького супу», порадила приготувати соковитий, ароматний салат з яловичиною, помідорами, перцем та огірками. Готується страва без майонезу.

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«Цей салат ідеальний варіант для тих, хто цінує легкі, але ситні страви. Яловичина надає насичений смак, а свіжі овочі додають яскравості та хрускоту. Заправка — справжня знахідка: вона не тільки замінює майонез, але і робить салат неймовірно смачним», — впевнена Аліна.

За її словами, рецепт салату дуже простий, але страва підійде не тільки для звичайної вечері, а й для святкового столу.

Інгредієнти:

Перець — 1 шт.

Яловичина — 300 г

Помідори чері — 12 шт.

Огірок — 1 шт.

Цибуля — 0,5 шт.

Петрушка — невеликий пучок

Рослинна олія — 3 ст.л.

Соєвий соус — 2−3 ст.л.

Чорний мелений перець — за смаком

Часник сушіння — 0,5 ч.л.

Кунжут — 1 ч.л.

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Приготування:

Перець нарізати соломкою. Помідори чері нарізати на четвертинки. Огірок нарізати на тонкі смужки. Цибулю тонко нарізати.

Яловичину теж тонко нарізати й обсмажити на сильному вогні до рум'яності та готовності.

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Коли м'ясо обсмажиться, зменшити нагрівання до мінімального. Додати до нього сушений часник, чорний мелений перець, смажений кунжут, соєвий соус. Перемішати.

Потім викласти м'ясо до овочів. Салат готовий.

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Раніше Alina FooDee поділилася рецептом смачної вечері — чахохбілі на сковороді. А для тих, хто дотримується дієти, підійде рецепт вечері з брюссельської капусти та моркви.

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