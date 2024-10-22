Гострий салат з помідорів, перцю та спецій: любителі пікантного обов’язково оцінять

Це традиційний турецький салат з насиченим і гострим смаком, ідеально підходить для доповнення м’ясних страв або для подачі як закуска. Поєднання помідорів, перцю та різноманітних спецій надають салату свіжого та пікантного смаку, ідеального для любителів гострої їжі, пише retete.md.

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Інгредієнти: 450 г помідорів 200 г солодкого червоного перцю РЕКЛАМА 150 г меленого гострого перцю 80 г цибулі РЕКЛАМА 40 г свіжої петрушки 8 г червоного гострого перцю (чилі) 2 г чебрецю РЕКЛАМА 40 г пасти з солодкого перцю 30 мл оливкової олії 10 г солі Спосіб приготування Всі овочі помити та обсушити. Помідори нарізати невеликими кубиками. Цибулю, солодкий перець і петрушку дрібно нарізати. Всі нарізані інгредієнти скласти в миску. Додати оливкову олію, перець, сіль і спеції. Добре перемішати до однорідності.

Раніше українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом салату з бананом та селерою.

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