Соте із капусти з морквою: ситна та дієтична страва для вечері

Зазвичай яскрава осіння страва — соте — готується з баклажанів, але не завжди. Соте з капусти з морквою — це смачне і корисне блюдо, яке ідеально підходить для гарніру або основної страви. Смаки повільно приготованих овочів ідеально поєднуються, створюючи пікантну та приємну страву, пише кулінарний сайт Retete.

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Інгредієнти (на 4 порції): 1 середня капуста

2−3 морквини

2−3 столові ложки оливкової або іншої олії

1 велика цибулина

1 лавровий лист

1 стакан гарячої води

1 столова ложка томатної пасти

Сіль і перець за смаком

1−2 столові ложки цукру

Лимонний сік (за смаком)

Спосіб приготування:

Зовнішнє листя капусти очистити, потім дрібно нашаткувати. Розігрійте олію у великій сковороді та додайте капусту, обсмажте її на середньому вогні. Моркву вимийте, очистіть і наріжте тонкою соломкою або натріть на тертці. Моркву додати в каструлю, заливши склянкою гарячої води.

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Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Додайте її у сковороду разом з лавровим листом і сухими спеціями. Додайте ложку томатної пасти, перемішайте і готуйте під кришкою 20 хвилин на маленькому вогні. Вичавіть сік лимона в сковороду, використовуючи сито, щоб уникнути кісточок.

В кінці додайте цукор, добре перемішайте і дайте покипіти ще 40 хвилин на маленькому вогні. Готується тушкована капуста з морквою порівняно швидко завдяки дрібній нарізці, але чим довше її залишати на вогні, тим вона стає смачнішою.

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Нагадаємо рецепт печені у гарбузі. Родзинка у тому, що тут гарбуз слугує своєрідним їстівним горщиком.

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