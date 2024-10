Ідеальний осінній напій для Гаррі Поттера: гарбузовий нектар на сучасний лад

Багато хто з сьогоднішніх дорослих добре пам’ятає, який сік був найюлюбленішим у юного чарівника Гаррі Потера (у 2023 році він ще й «мобілізувався» до лав ЗСУ). Звичайно ж, гарбузовий! Однак на зиму краще запастися більш щедрим на смак нектаром з гарбуза, моркви та апельсина.

До того ж бруднити соковитискач не доведеться, запевнила молода авторка рецепту та YouTube-каналу I can do it (Я можу це зробити).

Насамперед оберіть правильний гарбуз — він має бути невеликим, вагою до 7 кг, і з яскравою оранжевою м’якоттю — в таких плодах, як правило, міститься більше фруктози і каротину. Також перевагу слід віддавати недавно зірваним плодам, адже тривале зберігання призводить до втрати вологи і м’якоть такого гарбуза стає пористою і сухою.

Для збагачення смаку напою до гарбуза можна додати яблука, манго, свіжі або замороженні персики та абрикоси, курагу, обліпиху, апельсини або мандарини (перестиглі фрукти використовувати не слід, інакше гарбузовий нектар буде зіпсований).

Повний перелік потрібних продуктів:

2 кг очищеного гарбуза;

1 кг очищеної моркви;

1 кг очищених груш або яблук;

3,5 л води;

500−700 г цукру (за смаком);

1−2 ч.л. лимонної кислоти або сік лимона;

м’якоть 2 апельсинів (за бажанням)

Загальний вихід нектару — 7−7,5 л.

Приготування

Першим кроком очистіть гарбуз від шкірки та вийміть насіння. Моркву поріжте на менші частинки.

Грушу починайте нарізати пізніше, щоби вона не потемніла. Її теж очистіть від шкірки, розріжте на чотири частини та виріжте серцевину.

На останньому етапі зріжте білу плівку з апельсина і теж наріжте фрукт на шматочки.

Усі продукти складіть в каструлю об'ємом не менше 8−10 літрів і залийте водою.

Доведіть суміш до кипіння на максимальному вогні під кришкою.

Коли усе закипить, зменшіть температуру і готуйте під кришкою до повної готовності і м'якості продуктів, знімаючи піну за необхідності.

Як тільки овочі будуть м'якими, пробите блендером до однорідності.

Якщо напій вийшов загустий, то влийте в нього ще води до бажаної консистенції або ж фруктовий сік.

Тепер додайте в напій сік лимона за смаком або лимонну кислоту 1−2 чайні ложки і 500−700 г цукру (вагу цукру можна варіювати на власний смак).

Перемішайте, знову доведіть до кипіння і варіть ще 5−7 хвилин.

Залийте нектар у підготовлені простерилізовані банки, герметично закрийте їх кришками, переверніть вверх дном і накрийте пледом до повного охолодження.

Зберігається така заготовка навіть при кімнатній температурі.

«Чудово відчувається основна нотка гарбуза, груші, ніжний смак моркви і відлуння апельсину. І все це чудово підкреслює м'якоть, яка є у нектарі», — радіє результату фудблогерка.

