«Василь, твій домкрат дійшов»: ССО поділилися вражаючим відео Руху опору
У російській окупації багато людей залишилися вірними своїй Батьківщині та чекають на звільнення. Робота підпільників приносить неабияку користь і допомагає українським військовим боротися з російськими загарбниками та наближати перемогу.
Командування ССО опублікувало короткометражний фільм, присвячений учасникам Руху опору. Події відбуваються у Маріуполі, який вже понад два роки виживає під окупацією ворога.
«Результат — це завжди перемога: була ціль — і ти її досягнув, було завдання — і ти його виконав», — йдеться у передмові до фільму.
Рух опору Сил спеціальних операцій звернувся до громадян на тимчасово окупованих територіях із закликом приєднуватись до їхніх лав.
Український Рух опору займається активним спротивом окупаційній владі, а також співпрацює з українськими спецслужбами, проводячи різноманітні операції та передаючи координати необхідних цілей. Така діяльність пов’язана з низкою небезпек, адже російська ФСБ намагається відстежувати тих, хто проводить підривні заходи.
Громадяни, які в окупації працюють на українські спецслужби — засекречені особи. Про їхню діяльність знають лише вони та працівники ССО.
Нагадаємо, Рух опору — це підрозділ у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ, який організовує систему опору російській окупації. Він об’єднує різноманітні форми боротьби: як активні військові дії, так і ненасильницькі методи.
Його витоки сформувалися після окупації Криму у 2014 році, а законодавчо Рух опору було закріплено законом України у 2021 році.255
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