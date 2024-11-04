Яблучний пиріг: простий і ситний десерт, який підкорить вашу родину

Яблучний пиріг, мабуть, один із найяскравіших, найсмачніших і затишніших символів осені. Адже одна думка про запах кориці у будинку, шматочок теплого пирога з чашкою чаю, м’який плед і зоряне небо за вікном створює мрійливий настрій. Рецептів яблучного пирога незліченна кількість — у кожному регіоні у кожної господині є своя особливість. Цей не потребує особливих навичок чи виняткових продуктів, але який без винятку вражає кожного, хто його куштує, пише литовський сайт We love lithuania.

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Складники: 5 яблук

½ склянки цукру

2 яйця

1 стакан борошна

1 ст.л. розпушувача

2 — 3 ст.л. олії

Щіпка кориці

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 º C (програма верх-низ) або 160 º C (програма вентилятор). Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте шматочками. Яйця збити з цукром.

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Змішайте борошно з розпушувачем. У яєчно-цукрову суміш додаємо борошно та олію і збиваємо все до однорідності. Виливаємо тісто на нарізані яблука і все добре перемішуємо, щоб тісто добре розподілилося та обгорнуло яблука.

Викладаємо все у форму для запікання, застелену пекарським папером, рівномірно розподіляємо ложкою і посипаємо корицею. Поставте в духовку і випікайте яблучний пиріг 35−45 хвилин, в залежності від духовки. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної зубочистки — застроміть її в середину коржа і витягніть, якщо зубочистка суха, значить готово. Смачний яблучний пиріг як теплим, так і охолодженим.

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Звичайно, якщо ви їсте його теплим, класика подачі, яка ніколи не розчаровує — пиріг з ложкою морозива або вершків. Смачного!

Нагадаємо рецепт пирога «Яблучна хмаринка».

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