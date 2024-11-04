41.11 / 41.66 44.81 / 45.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Яблучний пиріг: простий і ситний десерт, який підкорить вашу родину

20:05 4 листопада 2024
Яблучний пиріг

Яблучний пиріг, мабуть, один із найяскравіших, найсмачніших і затишніших символів осені. Адже одна думка про запах кориці у будинку, шматочок теплого пирога з чашкою чаю, м’який плед і зоряне небо за вікном створює мрійливий настрій. Рецептів яблучного пирога незліченна кількість — у кожному регіоні у кожної господині є своя особливість. Цей не потребує особливих навичок чи виняткових продуктів, але який без винятку вражає кожного, хто його куштує, пише литовський сайт We love lithuania.

Складники:

  • 5 яблук
  • ½ склянки цукру
  • 2 яйця
  • 1 стакан борошна
  • 1 ст.л. розпушувача
  • 2 — 3 ст.л. олії
  • Щіпка кориці

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 º C (програма верх-низ) або 160 º C (програма вентилятор). Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте шматочками. Яйця збити з цукром.

РЕКЛАМА

Змішайте борошно з розпушувачем. У яєчно-цукрову суміш додаємо борошно та олію і збиваємо все до однорідності. Виливаємо тісто на нарізані яблука і все добре перемішуємо, щоб тісто добре розподілилося та обгорнуло яблука.

Викладаємо все у форму для запікання, застелену пекарським папером, рівномірно розподіляємо ложкою і посипаємо корицею. Поставте в духовку і випікайте яблучний пиріг 35−45 хвилин, в залежності від духовки. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної зубочистки — застроміть її в середину коржа і витягніть, якщо зубочистка суха, значить готово. Смачний яблучний пиріг як теплим, так і охолодженим.

РЕКЛАМА

Звичайно, якщо ви їсте його теплим, класика подачі, яка ніколи не розчаровує — пиріг з ложкою морозива або вершків. Смачного!

Нагадаємо рецепт пирога «Яблучна хмаринка».

РЕКЛАМА

51

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лопес та Аффлек

Бен Аффлек вперше за довгий час висловився про Дженніфер Лопес: актор промовив лише два слова

Дегустація новинки

Краще ніж у французькому ресторані: оригінальні намазки на хліб від Тетяни Літвінової

гарбузова каша

Гарбузова каша за старовинним рецептом: обов’язково приготуйте, бо це неймовірно смачно

Кейт Міддлтон

Не хоче, щоб Чарльз зрікся престолу: Кейт Міддлтон зробила кроки щодо захисту монархії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту