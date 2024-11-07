У Раді хочуть збільшити виплати при народженні дитини: що пропонують

В Україні існує кілька відів виплат на дітей, у тому числі допомогу від держави можуть отримувати самотні батьки та матері. Також родини отримують гроші при народженні дитини — трохи більше 41 тисячі гривень з щомісячною виплатою у 860 гривень.

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Нардеп Олексій Гончаренко зазначає, що сума виплат при народженні не переглядалася з 2014 року, у той час як ціни ростуть, а мінімальна зарплатня збільшилася майже в 6,5 разів.

Парламентар подав проєкт закону щодо внесення змін у законодавство, яким пропонує цей вид допомоги збільшити.

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Зокрема, пропонується суму виплат на дітей прив'язати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, збільшивши одноразову допомогу до 25 прожиткових мінімумів, а решту виплачувати протягом 3 років рівними частинами.

Нагадаємо, що якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання невідоме, дітям виплачується тимчасова державна допомога. У 2024 році мінімальний розмір для дітей до 6 років становить 1 281,50 грн; від 6 до 18 років — 1 598 грн. Максимальний платять, якщо у родини нема будь-якого доходу: для дітей до 6 років — 2563,00 грн; від 6 до 18 років — 3196,00 грн.

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Фото Pixabay

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