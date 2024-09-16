«Вбивають» машину і нариваються на штраф: найпоширеніші помилки водіїв під час руху у заторі

Експерти, які раніше застерігали автовласників від помилок під час «прикурювання» при розрядці акумулятора, розповіли, як не варто діяти у випадку, якщо автівка попала у затор. Адже є певні помилки, які можуть призвести до ДТП.

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Про такі чотири основні помилки пише профільне видання «Автосота».

По-перше, це різке прискорення та різке гальмування. Це — поширене явище у заторах, але його слід уникати. Такий стиль водіння збільшує знос двигуна та інших компонентів автомобіля, а також підвищує ризик зіткнень. Плавне водіння є ключовим фактором безпеки та ефективності в повільному русі.

По-друге, це намагання об’їхати транспорт, користуючись узбіччям або зустрічною смугою. Це не тільки незаконно, але й небезпечно. Це збільшує ймовірність аварій і може призвести до великих штрафів.

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По-третє, це постійне натискання педалі гальма під час руху з зупинками. Така практика призводить до швидшого зносу гальмівної системи. Краще підтримувати рівний темп і залишати достатню відстань до автомобіля попереду, щоб звести до мінімуму непотрібне гальмування.

І по-четверте, це часте обертання керма в різні боки. Такі дії можуть заплутати інших водіїв та збільшити ризик аварій. У інтенсивному русі підтримка передбачуваної та стабільної поведінки керма є важливою для безпеки всіх учасників дорожнього руху.

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Про те, що не можна робити водію, якщо у автомобіля раптом відмовили гальма, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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