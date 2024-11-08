Генеральний прокурор України: вибір без вибору?

Поки українське суспільство ще перебуває під електоральним ефектом виборів в США, в Україні тим часом продовжується тиха, але завзята боротьба за посаду Генерального прокурора. Наразі кандидатура переможця ще не визначена, однак чітко намітилася трійка лідерів.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. До його переваг можна віднести роботу в прокуратурі і… все. На посаді керівника КОВА Руслан Кравченко особливо нічим не запам’ятався. Виглядає так, що його ставка на вміння бути тінню та комфортним наступником Олексія Кулеби зіграла. Зараз Кравченко має за спиною активну підтримку нинішнього заступника голови ОПУ Олексія Кулеби та в.о. Генерального прокурора Олексія Хоменка. За даними народних депутатів, які знають обох посадовців, Хоменко, на відміну від Кравченка, у крісло Генпрокурора не рветься і цілком задоволений посадою першого заступника.

Молодий (34 роки), але амбітний Руслан Кравченко бачить себе на посаді Генерального прокурора, але навряд чи до кінця усвідомлює, що і як потрібно робити на цій сейсмічно активній вершині. Він як самурай української політики йде цим шляхом, не ставлячи перед собою жодної конкретної мети.

У шафі Кравченка також не без скелетів. У жовтні 2023 року журналісти «Наших грошей» зʼясували, що Київська ОДА, яку очолює Кравченко, замовила за 5 мільйонів генератори для Чорнобильської АЕС, які є значно дорожчими від ринкової вартості. А під час участі у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) «Радіо Свобода» встановило, що Кравченко, як кандидат, у декларації вказав отримання службового житла у грудні 2018 року, але вже наступного року швидко його приватизував і продав.

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Іншим перспективним кандидатом з точки зору шансів на здобуття цієї посади є нинішня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. В її профайлах багато інформації, але зупинимось на деяких моментах. До плюсів посадовиці можна віднести досвід роботи у Міністерстві юстиції та неконфліктність. Однак перестороги викликають її несамостійність та любов до розкоші, яку з часом все важче приховувати від громадськості.

За даними видання «Інформатор», Ірина Мудра володіє у Києві трьома квартирами та одним паркомісцем. Вона також має наручний годинник Audemar Piguet (вартість якого може сягати мільйона гривень), каблучку Graff з діамантом і браслет Cartier. Власних автомобілів у Мудрої немає, але за довіреністю вона та її цивільний чоловік користуються автівками родичів, серед яких: Lexus RX 200T 2017 року випуску та Suzuki Grand Vitara 2014 року випуску. Ще 24 лютого 2023 року пані Ірина придбала авто Range Rover Sport 2022 року, але записала його на доньку Карину Шатрову.

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Її цивільний чоловік Павло Поляруш у жовтні відзначився гучним п’яним скандалом, коли бувши у нетверезому стані погрожував військовому нагородною зброєю та ліз у бійку. Згідно з декларацією, Павло Васильович теж має дві квартири (одна з них у недобудованому будинку) та паркомісце, дві земельні ділянки (загальною площею 2553 кв. м) та житловий будинок (53 кв. м) у селі Улашівка Київської області. Ще двома ділянками (1698 кв. м) у тому ж населеному пункті він користується без права власності.

Що стосується Ірини Мудрої, то вона виходець із банківської сфери та продовжує підтримувати ділові та дружні стосунки із нинішнім головою Нацбанку Андрієм Пишним у якого працює її теперішній чоловік. У Національному банку подейкують, що колишні колеги «постійно на зв’язку», а призначенням на посаду у ОПУ Мудра може завдячувати саме Андрію Пишному.

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Якби третій кандидат на посаду очільника Генеральної кандидатури був політиком, про нього б сказали, що у нього великий антирейтинг. Однак цей фактор сам кандидат, мабуть, вважає малозначущим. Мова про нинішнього очільника Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

До плюсів Олега Олександровича, як кандидата на посаду Генерального прокурора, можна віднести його багаторічну роботу в прокуратурі та вміння виходити «сухим із води» навіть із найбільш зашкварних історій. А такі у його біографії були. Наприклад, одна пов’язана із… телебаченням. У 2015 році він разом зі своєю дружиною взяв участь у ток-шоу «Говорить Україна» на телеканалі «Україна», у ході якого учасники близько години обговорювали… ніс прокурора.

Коли у 2022 році Кіпер потрапив в скандал через 10-денну відпустку за кордоном під час воєнного стану і жорсткої заборони чоловікам на виїзд з країни, він пояснив журналістам, що подав необхідні документи і отримав на це дозвіл. Згодом визнав, що з початку повномасштабної війни це вже була його друга відпустка, до цього він ще їздив у Австрію, нібито, на лікування.

Після призначення на посаду керівника Одеської обласної державної адміністрації Олег Олександрович не сидів, склавши руки. Розслідувачі «Громадського» встановили, що глава Одеської ОВА фактично встановив «ручний контроль» за агроекспортом на Одещині, що приносить надприбутки учасникам схеми.

Пізніше з’явилися й інші резонансні розслідування, які тільки посилили висновки «Громадського», однак Олег Олександрович продовжує працювати у прифронтовій області країни.

Рівень відповідальності Генерального прокурора та обсяг завдань потребують постійної активності й фізичної присутності посадовця. І виконання обов’язків заступником тут є допустимим лише впродовж короткого проміжку часу, допоки триває призначення нового. Тому пауза у призначенні Генерального прокурора України буде нетривалою. Хто ним стане — побачимо вже незабаром, але поки наявні кандидати здатні викликати лише тривожні відчуття та очікування. Більшість питань до них все ще залишаються без відповіді.

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