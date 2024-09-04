(Не)мудре рішення: хто обійме посаду генпрокурора?

Від учора інформаційний простір перенасичений новинами про кадрові пертурбації у владі. Заяви на звільнення масово пишуть урядовці, навіть ті, чиї позиції, на думку експертів та громадськості, були непохитні.

ВІДЕО ДНЯ

На цьому тлі незрозумілою лишається доля генпрокурора Андрія Костіна, про відставку якого говорять не перший місяць після корупційного скандалу з його заступником Вербицьким. Ще більше обурення в суспільстві викликала ситуація з нардепом Дмитруком, якому прокуратура вручила підозру вже після його втечі за межі України.

Водночас джерела у правоохоронних органах говорять що рішення про відставку генпрокурора прийняте, наразі триває підбір його наступника. При цьому в публічний простір вже вийшли перші прізвища. Серед них — заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

«Вибір Ірини Мудрої як нового генпрокурора України неочевидний. Оскільки вона все-таки більше спеціаліст у банківській сфері, а не у кримінальному, процесуальному праві, але таке призначення може ще більше зміцнити апаратні позиції керівництва ОП, оскільки її вважають „людиною Андрія Борисовича“. Але, як не парадоксально, це може призвести до проблемних ситуацій у майбутньому», — говорить джерело.

РЕКЛАМА

На його думку, з 2019 року новому керівництву держави вдалося вибудувати дієву і підконтрольну вертикаль влади на всіх рівнях: «Від „монобільшості“ у Верховній Раді, до координації дій правоохоронних структур».

Отже, говорить джерело, якщо Ірина Мудра обійме посаду генпрокурора і підтвердить свій статус повністю лояльної до керівництва ОП та діятиме виключно у руслі політики Банкової, то позиції влади у цьому проблемному відомстві це не посилить. Як не викличе й схвалення у західних партнерів, які сповідують культ незалежного генпрокурора у своїх країнах і не перший рік намагаються прищепити такий же принцип призначення та діяльності прокуратури в Україні.

РЕКЛАМА

«Якщо ж з певних причин вона вирішить продемонструвати незалежність, то такі кроки негайно спровокують конфлікт з тими, хто вважав її лише слухняним виконавцем», — говорить джерело.

Перший варіант, на його думку, є більш ймовірним.

РЕКЛАМА

На характерну для Ірини Романівни інертність та сумнівну результативність ще у бутність заступницею міністра юстиції звертав увагу Центр протидії корупції.

Але не виключений і другий сценарій, вважає джерело.

«Одного разу його вже проходили, коли непокірного Руслана Рябошапку замінили на Ірину Венедиктову, а згодом і їй довелося підшуковувати нове місце роботи на дипломатичній службі у Швейцарії», — нагадує джерело.

На його думку, сильна фігура на посаді генерального прокурора України, тим більше у воєнний час, може надати владній команді новий імпульс у боротьбі з корупцією, а також дасть сигнал союзникам, що хронічні проблеми у всій системі прокуратури нарешті вирішуватимуться у рамках взятих на себе зобов’язань.

«Будь-яка компромісна для Банкової, але операційно слабка кандидатура, може посилити й так суттєвий вплив з боку ОП на політиків і громадськість. Але чи залишиться у такій моделі місце для певних стримувань і противаги та продовження конструктивного діалогу з Заходом?» — резюмувало джерело.

Раніше повідомлялося, що подав у відставку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

68

Читайте нас у Facebook