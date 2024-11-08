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Чемпіонат України з футболу, 13-й тур, 8—10 листопада: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

18:10 8 листопада 2024
Чорноморець&nbsp;— Ворскла

У п'ятницю, 8 листопада, після жеребкування чвертьфінальних пар Кубка України матчами в Одесі та під Києвом стартує програма 13-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 13-й тур

8 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Ндукве, 79). Юніорські склади — 0:1.

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У 13-му турі УПЛ також зіграють: 8 листопада (п'ятниця) — «Лівий берег» — «Інгулець» (18:00); 9 листопада (субота) — ЛНЗ — «Оболонь» (13:00), «Олександрія» — «Карпати» (15:30), «Колос» — «Кривбас» (18:00); 10 листопада (неділя) — «Верес» — «Рух» (13:00), «Шахтар» — «Зоря» (15:30), «Динамо» — «Полісся» (18:00).

Становище команд:

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1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);

2. «Олександрія» — 29 (11);

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3. «Шахтар» — 23 (11);

4. «Полісся» — 22 (11);

5. «Карпати» — 18 (12);

6. «Кривбас» — 18 (11);

7. ЛНЗ — 18 (12);

8. «Рух» — 15 (11);

9. «Зоря» — 15 (12);

10. «Ворскла» — 13 (13);

11. «Верес» — 12 (12);

12. «Чорноморець» — 12 (13);

13. «Колос» — 12 (12);

14. «Лівий берег» — 8 (12);

15. «Оболонь» — 6 (12);

16. «Інгулець» — 5 (12).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»), Георгій Судаков («Шахтар»); 6 — Олексій Гуцуляк («Полісся»), Артем Бондаренко («Шахтар»); 5 — Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»), Владислав Ванат («Динамо»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Олександр Зубков («Шахтар»), Микола Шапаренко («Динамо»); 3 — Кирило Ковалець, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Данило Сікан («Шахтар»), Ярослав Карабін («Рух»), Віталій Буяльський, Олександр Караваєв (обидва — «Динамо»), Пилип Будківський («Зоря»)), Марко Мрвальєвіч («Верес»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів переміг «Янг Бойз», а «Динамо» у Лізі Європи програло з розгромним рахунком «Ференцварошу».

Фото ФК «Чорноморець»

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