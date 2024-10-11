Допоможуть оцет та ефірні олії: як позбутись неприємних запахів у вбиральні

Вам набридло заходити у ванну кімнату і відчувати сморід унітазу? Є секрети, аби ваш туалет пахнув приємно, пише wikiHow.

Регулярне чищення запобігає розмноженню бактерій і запаху. Намагайтеся чистити сидіння та чашу унітазу кожні 2−3 дні. Це гарантує, що все буде продезінфіковано та не буде нічого, крім чистого запаху. Тримайте поруч з унітазом туалетну щітку та миючий засіб, щоб нагадувати вам про прибирання. Використовуйте ватний тампон, щоб протерти петлю сидіння унітазу. Бактерії можуть накопичуватися в закутках і щілинах, викликаючи неприємний запах.

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Туалетні спреї усувають неприємні запахи, коли потрапляють у воду. На відміну від освіжувачів повітря, туалетні спреї розбризкуються по воді або мокрій поверхні, залишаючи плівку з ароматерапевтичних ефірних масел. Ця плівка вловлює неприємні запахи.

Туалетні краплі можуть запобігти вислизанню запахів після змиву. Ці приємно запашні краплі діють подібно до туалетних спреїв, але в основному їх використовують, коли всі справи у вбиральні зроблено. Якщо ви встали з унітазу і відчули неприємний запах, використовуйте 1 або 2 краплі після змиву, щоб дезодорувати стійкі запахи.

Оцет є природним дезодорантом, який залишає нейтральний приємний аромат. Попрощайтеся зі сморідом, тому що трохи білого оцту в бачку унітазу може знищити неприємні бактерії.

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Все, що вам потрібно зробити, це налити приблизно 1 склянку оцту у воду резервуара. Дайте йому постояти 10 хвилин, потріть внутрішні стінки резервуару зубною щіткою або щіткою для чищення та змийте всю воду. Утримуйте ручку змиву вниз, доки вся вода не вийде з бака. Не залишайте оцет у воді довше 10 хвилин, оскільки кислота може пошкодити унітаз або труби.

Знищуйте неприємні запахи за допомогою 3%-ного перекису водню. Перекис водню є природним окислювачем, тобто він усуває запахи. Зробивши вранці свої справи, розпиліть цей розчин на воду всередині чаші. Залиште його до наступного змивання, щоб позбутися неприємних запахів. Перекис водню може подразнювати шкіру, тому будьте обережні, поводячись з розпилювачем. Якщо ви не можете знайти перекис водню з розпилювачем, обережно перелийте розчин у порожній розпилювач.

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Порошок для прання — чудова альтернатива засобу для чищення унітазів. Одна з головних причин, чому в туалеті смердить, полягає в тому, що його потрібно добре вимити. Замість того, щоб відкладати прибирання через те, що у вас закінчився засіб для чищення, використовуйте пральний порошок. Візьміть приблизно половину мірної ложки порошку та посипте ним внутрішню частину чаші унітазу. Зачекайте 15 хвилин, а потім почистіть туалетною щіткою.

Ефірна олія лимона, оцет і харчова сода усувають запахи. Подумайте про те, щоб додати їх до чищення туалету, щоб дезінфікувати унітаз та підтримувати приємний природний запах.

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Просто змішайте ½ склянки (64 г) харчової соди, 10−15 крапель ефірної олії лимона та 1 склянку оцту. Вилийте розчин в унітаз і гарненько почистіть його туалетною щіткою.

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