Можуть створити проблеми: експерти виявили загрози для України від військ КНДР

Північнокорейські солдати вперше потрапили під український вогонь. Цей інцидент знаменує нову главу в агресії росії проти України. Те про що попереджав держсекретар США Ентоні Блінкен, сталося. Північна Корея тепер є стороною у війні.

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Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, заявив у Telegram: «Перші військовослужбовці КНДР вже потрапили під обстріл в Курській області». Про інцидент поки що відомо небагато. Чи атакувала українська армія російські позиції в Курську, де дислокувалися північнокорейці? Чи брали участь солдати режиму Кіма в нападі на українців у регіоні? Чи були поранені або навіть загиблі з однієї чи обох сторін? Всі ці питання Коваленко залишив без відповіді, пише видання T-online.

За даними США, щонайменше 10 тисяч північнокорейців вже дислокуються в Курську (Україна говорить про 11 тисяч). «Північна Корея тепер є виконавцем, а не просто співучасником порушення закону росією, — пише Марко Міланович, професор міжнародного права в Університеті Редінга у Великій Британії, у блозі для Європейського журналу міжнародного права. - Це особливо актуально, якщо Північна Корея не передасть повністю командування своїми солдатами росії».

Його думку, що Північна Корея є стороною міжнародного збройного конфлікту, поділяють й інші експерти з міжнародного права.

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Також залишається незрозумілим, чи може розгортання північнокорейських військ стати вирішальною допомогою для росії. За останні місяці рф зазнала великих втрат — естонська розвідка нещодавно повідомила про 40 тисяч солдатів, які загинули, були поранені або зникли безвісти лише в жовтні. Однак росії вдається продовжувати тиск на українських захисників, особливо на Донбасі. І, схоже, рф також досягає прогресу в Курську, йдеться у статті.

Майкл Бонерт з американського аналітичного центру Rand Corporation, наприклад, сказав Business Insider, що українські війська можуть воювати там, де їм це вигідно, відступаючи при цьому з більш складних позицій.

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«Це дуже ефективний спосіб ведення бойових дій», — сказав Бонерт.

Вільям Альберк з американського аналітичного центру Stimson Center підтвердив цю оцінку порталу: «Ви можете подивитися на нещодавній прогрес і сказати, що він чудовий, але я б також сказав, що це тому, що Україна захопила так багато території, більше, ніж вона навіть хотіла захищати».

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Очевидно, що українці в першу чергу зацікавлені у створенні буферної зони, а також у підвищенні морального духу власних військ з огляду на тривалу відсутність успіхів на полі бою. Принаймні перше, здається, працює, зважаючи на гнучку тактику українців.

Однак сумнівно, що вторгнення на Курщину може мати довгостроковий позитивний вплив на моральний дух військ. Це пов'язано з тим, що захисники перебувають під особливим тиском на Донбасі. росія наступає тут вже кілька місяців — повільно, але впевнено. Якщо план Курської наступальної операції полягав у тому, щоб зв'язати російські війська, то, схоже, це не спрацювало: росія посилила свій наступ на сході України, вважають автори статті. Розміщення північнокорейських військ у Курську може ще більше погіршити становище України на Донбасі, якщо росія знову відправить туди більше своїх солдатів. Це ще одна причина, чому вступ Кім Чен Ина у війну може стати переломним моментом і надати майбутнім історикам матеріал для аналізу

Ситуація на Донбасі вже є небезпечною для українців. Минулого тижня український генерал-майор Дмитро Марченко навіть заявив, що фронт «розвалився». Можливо, це було передчасно, але тиск на українців зростає.

Навіть якщо північнокорейські солдати не дадуть росії вирішальної переваги, вони все одно можуть створити проблеми для українців, якщо на деяких ділянках фронту захисникам раптом доведеться воювати проти більших підрозділів.

Провідні воєнні експерти заявляють, що Захід повинен дати Зеленському свободу дій після того, як Північна Корея вступила у війну.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у США та Європі реагують на появу північнокорейських солдатів в Курській області.

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