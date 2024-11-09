Допоможе аміак: перевірені способи видалення плям від антиперспіранту

Плями від антиперспіранту дуже складно видалити. Однак це можна зробити за допомогою нашатирного спирту (який є й чудовим відбілювальним засобом), харчової соди, перекису водню або води, змішаної зі спиртом. Пам'ятайте, що кожен засіб для виведення плям необхідно спочатку перевірити в непомітному місці. Його також краще наносити навколо плями, а потім розподіляти всередину. Видаліть забруднення чистою бавовняною тканиною або тканиною з мікрофібри. На завершення ретельно змийте засіб для виведення плям, пише польське видання Polki.

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Антиперспірант із хлоридом алюмінію найчастіше є кислотним і може спричинити зміну кольору при контакті з барвниками для одягу. Це можна виправити нашатирним спиртом (аміак). Просто нанесіть нашатирний спирт на пляму.

Де купити аміак? Нашатирний спирт можна знайти в хімічних магазинах. Розчин аміаку можна також придбати в будівельному магазині. Але найдешевший і найпростіший спосіб — спробувати розсипчастий карбонат амонію (можна посипати ним пляму або змішати з невеликою кількістю води та полити). Він використовується для заквашування пирогів і печива і схожий на розпушувач. Вуглекислий амоній можна придбати у відділах для випікання тортів. Для делікатних тканин, таких як вовна, лайкра або шовк, використовуйте лише розбавлений аміак з концентрацією не більше 50% на плями від дезодоранту.

Перекис водню (який також використовують у боротьбі з цвіллю) діє як м'який відбілювач. Ви можете використовувати його для білих тканин — кольорові тканини можуть втратити колір. Найчастіше рекомендований розчин — це 3% перекис водню, розведений простою водою у співвідношенні 1:3. У суміш варто додати кілька крапель оцту або нашатирного спирту. Нанесіть на пляму від антиперспіранту приблизно на пів години. Потім випрати, як зазвичай.

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Харчова сода, яка широко використовується в домашньому господарстві, також може впоратися з плямами від антиперспіранту на білому одязі. Змочіть тканину у воді з чайною ложкою харчової соди. Інший спосіб — натерти пляму від антиперспіранту зубною пастою, що містить харчову соду. Ви також можете зробити власну пасту для видалення плям, змішавши кілька чайних ложок харчової соди з сіллю та невеликою кількістю води (паста має бути густою!). Нанести на 15 хвилин, потім змити.

Спирт або горілку потрібно розвести водою в пропорції 1:1. Нанесіть рідину на пляму від дезодоранту і залиште приблизно на пів години. Потім випрати, як зазвичай.

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До речі, якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, можете відмовитися від антиперспірантів, що містять агресивні хімічні речовини, і скористатися натуральними засобами від поту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як видалити плями від кави та чаю за допомогою перевірених домашні засобів.

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