Способи боротьби з неприємним запахом від взуття: спробуйте домашні засоби

Неприємний запах — дуже засмучує, а від взуття тим більше, адже він не тільки відлякує інших, але й викликає огиду у нас самих. Запах може виникати через матеріал, з якого виготовлено взуття, а також через його неправильне зберігання або носіння шкарпеток, які перешкоджають правильній циркуляції повітря. Вивести запах з нового китайського взуття, яке неприємно пахне штучними матеріалами, дуже часто буває складно. На щастя, з цим можна впоратися, пише Polki.

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Найпростіше час від часу мити взуття, і проблема буде вирішена. Однак перевірте на бірці, чи можна прати взуття в пральній машині — прати можна лише певні види взуття.

Щоб позбутися неприємного запаху від взуття, наріжте лимон скибочками і покладіть у взуття. Поставте в тепло на кілька днів, бажано до повного висихання плодів.

Всипте в взуття розпушувач або харчову соду і залиште на кілька годин. Потім висипте порошок і ретельно струсіть взуття. Це не єдине застосування харчової соди для чищення та наведення порядку.

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Змішайте кілька столових ложок лимонної кислоти з сіллю і насипте у взуття. Дійте так само, як і в описаних раніше методах. Якщо у вас є кішка, ви можете використовувати спеціальні засоби для поглинання неприємних запахів.

Упакуйте взуття в герметичний пакет і покладіть в морозилку на кілька годин.

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Збризніть туфлі всередині лаком для волосся і залиште висохнути. Неприємний запах повинен зникнути.

Якщо у вас ще немає проблеми неприємного запаху взуття, варто знати, як їй протистояти. Всупереч поширеній думці, справа не тільки в правильній гігієні та взуванні на ідеально чисті ноги чи шкарпетки.

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Якщо, наприклад, ваше зимове взуття намокло, пам’ятайте, що його потрібно негайно провітрити і висушити. Якщо забути про це і залишити його у шафі чи сумці, запах стане справді неприємним. Набийте взуття, наприклад, старими газетами і поставте в добре провітрюване місце.

Пам'ятайте, що не варто носити шкарпетки зі штучних матеріалів. Синтетичні матеріали перешкоджають правильній циркуляції повітря.

Все взуття через деякий час починає виділяти неприємний запах — навіть якщо воно не «пластикове» і ви за ним особливо дбаєте. Проблема смердючого взуття також може бути симптомом надмірної пітливості ніг. Тоді варто звернутися до лікаря, який призначить лікування.

Нагадаємо, як правильно прати взуття.

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