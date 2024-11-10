Солдати з КНДР засвітилися ще в одній області росії: стали відомі подробиці

Українські війська, що воюють на території Курської області росії, готуються до зіткнень з військами Північної Кореї. А деякі підрозділи КНДР вже попали під обстріл ЗСУ. Це знаменує собою небезпечну нову фазу війни, оскільки перемога Дональда Трампа на виборах додає ще більшої невизначеності щодо майбутнього України.

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Юрій Федоренко, командир батальйону «Ахіллес» 92-ї української бригади, що базується на північному сході Харківської області, заявив, що він проаналізував розвідувальні дані, в тому числі перехоплені повідомлення, які підтверджують, що північнокорейські війська перебувають не лише в Курській, а й у сусідній Бєлгородській області росії, пише Washington Post.

Протягом майже трьох років росія здійснювала напади на Україну з Бєлгорода, в тому числі один несподіваний наступ навесні, спрямований на оточення міста Харкова. У серпні Україна відправила війська через кордон у Бєлгородську область, але їм не вдалося захопити територію, як це було на Курщині.

Юрій Федоренко вважає, що північнокорейські війська в Бєлгороді будуть використані для посилення другої лінії оборони росії, звільнивши російських солдатів для нових нападів на північно-східну Україну, що, за його словами, є «величезною загрозою».

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«Присутність тут північнокорейців — це сміливий політичний сигнал решті світу. І якщо світ зараз зможе проковтнути цю присутність, то буде дуже важко повернутися до ситуації, коли ми мали важелі впливу, щоб виграти цю війну на українських умовах, — сказав Федоренко. - Наразі ми потрапляємо в ситуацію, коли ми закінчимо цю війну на умовах росії, і це може навіть призвести до розпаду української держави».

Нова загроза з'явилася на тлі періоду великої невизначеності для України та життєво важливої військової підтримки, яку вона отримує від Сполучених Штатів, після перемоги Дональда Трампа на виборах. Новообраний президент критично ставиться до мільярдів, наданих Україні, і може наполягати на укладенні миру на умовах, близьких до російських.

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Українські та південнокорейські розвідувальні служби повідомили, що росія планувала розгорнути північнокорейські війська під виглядом бурятських солдатів, частково для того, щоб приховати їхню ідентичність.

Оскільки Україна готується до розгортання північнокорейських військ на кількох фронтах, «всі їх чекатимуть», додають українські воїни.

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