Для чого КНДР відправила свої війська до рф: пояснили аналітики

Для лідера Північної Кореї багато поставлено на карту, коли він відправляє молодих, недосвідчених новобранців приєднатись до війни путіна в Україні. Зрозуміло, що отримує останній від того, що тисячі північнокорейських військових допоможуть йому. Але мотивація Кім Чен Ина, який посилає молодих і недосвідчених солдатів на битву, що триватиме вже третю зиму, менш очевидна. За північнокорейськими солдатами, які тренуються воювати, спостерігають зацікавлені сторони, які намагаються зрозуміти, чи може так званий «союз на крові» з росією стати одним з найприбутковіших проєктів, які коли-небудь реалізовувала країна-відлюдник, пише Independent.

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Південнокорейська розвідка, яка першою забила на сполох з приводу розгортання військ, підтвердила, що щонайменше 12 000 солдатів, включаючи генералів і високопосадовців, перебувають зараз у росії, а американська розвідка заявила, що вони можуть розпочати бойові дії «протягом декількох днів». Північна Корея не воювала з 1953 року, коли Корейська війна закінчилася перемир'ям, а лише готувалася до реальної ситуації з Південною Кореєю.

Це безпрецедентний крок для такої ізольованої країни, як Північна Корея, мобілізувати солдатів у далекому конфлікті на іншому кінці світу після десятиліть ретельної охорони країни від іноземних новин і навіть обмеження пересування з однієї провінції в іншу всередині країни. Солдати перебуватимуть на незнайомій території, матимуть справу з новим озброєнням і колегами, які розмовляють іноземною мовою, зазначає видання. Але це більш негайні і передбачувані вигоди.

Більш важливим питанням є те, що пан Кім прагне отримати від цих відносин у довгостроковій перспективі — небезпечну ескалацію, яка може мати більш далекосяжні наслідки для Північно-Східної Азії, кажуть аналітики.

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Південнокорейське розвідувальне агентство заявило минулого місяця, що росія може платити щонайменше 2000 доларів на місяць кожному північнокорейському солдату, витрачаючи загалом 20 мільйонів доларів на місяць на 10 000 солдатів. Величезний відсоток їхнього заробітку — до 95% - ймовірно, піде безпосередньо в казну пана Кіма, а решта — солдатам, за словами Лі Вонг Гіла, колишнього члена одного з найкращих підрозділів північнокорейського штурмового корпусу.

За словами колишніх військових, це означає, що солдат в кінцевому підсумку зароблятиме від 1200 до 2400 доларів — досить прибуткова пропозиція для багатьох молодих людей, готових зголоситися на ризиковану російську поїздку.

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Північна Корея також зіткнулася з гострою нестачею продовольства в останні десятиліття після того, як в середині 1990-х років голод забрав життя сотень тисяч людей. Ситуація часто загострюється стихійними лихами, зокрема, мусонними повенями. Значна кількість перебіжчиків заявила, що вони ніколи не отримували державних продовольчих пайків у Північній Кореї. Ві Сунг Лак, член південнокорейського парламентського комітету з розвідки, розповів The Korea Herald, що виробництво зерна в Північній Кореї не відповідає її потребам, і якщо росія надасть 600 000 — 700 000 тонн рису, це покриє більше половини річного дефіциту.

Рейчел Мін'юнг Лі, старший науковий співробітник Корейської програми Центру Стімсона і організації «38 North», сказала в інтерв'ю Independent, що відправка військ Північної Кореї — це інший рівень зобов'язань, ніж експорт зброї, а це означає, що «важелі впливу Кіма на путіна зросли».

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«Це означає, що передача росією чутливих військових технологій Північній Кореї стала більш імовірною, ніж раніше. Це буде на додаток до грошей, які, на нашу думку, Північна Корея заробляє, відправляючи солдатів до росії, на додаток до продовольства і нафти, які вона, як повідомляється, вже отримує з росії», — сказала вона.

Але гроші, швидше за все, є одним з найнижчих пріоритетів у свідомості пана Кіма. Експерти припускають, що північнокорейський лідер більше зацікавлений в отриманні передових технологій для своєї космічної та ядерної програм і більшої вогневої потужності, щоб загрожувати Південній Кореї, своєму ворогу номер один. Російська технічна допомога може бути корисною для різних ракетних можливостей, над якими Північна Корея все ще працює, включаючи надійність запуску, можливість нести реалістичне корисне навантаження і точно вражати цілі, сказав Лейф-Ерік Іслі, професор Університету Евха в Сеулі, в інтерв'ю виданню Independent.

«Українські життя, територія і переговорні позиції знаходяться під значним ризиком, оскільки Північна Корея забезпечує проміжні поставки боєприпасів для сил путіна, в той час як росія нарощує військово-промислове виробництво за рахунок імпорту з Китаю продукції подвійного призначення», — сказав він.

Едвард Хауелл, корейський аналітик Chatham House, погодився з ним, сказавши, що «найбільше Кім Чен Ин хоче отримати передові ракетні технології» в обмін на швидке розгортання військ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу.

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