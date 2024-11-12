Це просто знахідка: як приготувати домашній сухий шампунь

Коли ви за кілька хвилин маєте вийти з дому, а ваше волосся жирне, це не час запитувати, як вибрати шампунь, тому що традиційне миття волосся — не варіант. Єдиним рішенням тоді є професійний або домашній сухий шампунь. Попри свою назву, він має мало спільного з рідким препаратом. Вам не потрібна вода, щоб використовувати його, пише onlybio.life. Домашній сухий шампунь складається з частинок, що утворюють порошок, який слід ретельно розподілити по волоссю та через деякий час гарненько розчесати. У більшості складів за ефективну дію препарату відповідає крохмаль — наприклад, картопляний або рисовий.

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Щоб самостійно приготувати препарат, спочатку потрібна основа. Картопляне борошно працює так само добре, як кукурудзяний крохмаль або рисове борошно. Цей ключовий інгредієнт відповідає за найважливіше завдання — видалення надлишків шкірного сала з волосся. Інші речовини, які ви можете використовувати, насправді необов’язкові. Домашній сухий шампунь може містити харчову соду, яка притягує бруд, як магніт. Цей інгредієнт варто вибирати, особливо коли ваше волосся вкрите залишками засобів для укладання або іншими видами забруднень. Однак пам’ятайте, що не варто зловживати харчовою содою, оскільки це може мати негативний вплив на шкіру голови в довгостроковій перспективі. Морська сіль має подібні властивості та безпечна для шкіри, якщо на ній немає подразнення. Вибрана вами ефірна олія буде гарним доповненням до рецепта, оскільки вона надасть суміші приємного аромату, але вибирайте повністю натуральний продукт.

Щоб приготувати домашній сухий шампунь, потрібно:

¼ склянки крохмалю,

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1 столова ложка харчової соди,

1 столова ложка морської солі,

2 краплі ефірної олії.

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Підготуйте миску, в яку легко помістяться інгредієнти, а потім дуже добре перемішайте в ній усі сухі речовини. Тепер додайте в суміш дві краплі ефірної олії, а потім знову ретельно перемішайте. Тепер помістіть домашній сухий шампунь у ємність, щоб його було легко нанести на волосся. Наприклад, дуже добре для цієї ролі підійде сільничка з великими отворами або баночка від дитячої присипки. От і все! Використовуйте свій домашній сухий шампунь, коли вам потрібно швидко освіжити волосся!

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