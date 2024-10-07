«Його ще й протабелюють»: нардеп-втікач, який перебуває в міжнародному розшуку, дистанційно голосує на засіданні парламентського комітету

Народний депутат Артем Дмитрук, якого українські правоохоронці звинувачують у незаконному виїзді з країни, 7 жовтня взяв участь в онлайн-голосуванні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомила громадська ініціатива «Голка», посилаючись на депутатів, що були присутні під час засідання.

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Згідно з інформацією «Голки», на засіданні також були присутні представники правоохоронних органів. Громадські активісти вже надіслали офіційний запит, щоб з'ясувати, в яких саме голосуваннях Дмитрук брав участь, та чи хтось з'ясував, як саме йому вдалося залишити Україну, перебуваючи під підозрою.

Ситуацію на своїй сторінці в Фейсбук прокоментувала народна депутатка Ірина Геращенко.

«Це ж його ще й протабелюють як сумлінного парламентаря», — вражена депутатка.

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Нагадаємо, що 24 серпня Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон з Молдовою. Після того як стало відомо про втечу депутата, генеральний прокурор оголосив йому підозру в нападі на правоохоронця та військового, а також у спробі викрасти зброю.

Слідство розслідує два окремі епізоди. В одному з них Дмитрук разом з групою осіб в Одесі напав на правоохоронця, спричинивши йому тілесні ушкодження та намагаючись відібрати зброю. Про цей випадок раніше офіційно не повідомлялося. Другий епізод пов'язаний з бійкою у центрі Києва у жовтні 2023 року, в якій Дмитрук брав участь разом із депутатом Олександром Куницьким, завдавши кілька ударів колишньому військовому, зокрема по голові.

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29 серпня Артема Дмитрука було оголошено в міжнародний розшук, а Печерський районний суд Києва постановив арештувати його без права застави. Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що втікачу допомогли перетнути кордон, ймовірно, службові особи різних державних органів. Попри те, що Україна надіслала запит на його затримання в Молдову, необхідні підстави, як-то рішення суду або офіційна підозра не були надані, через що запит не був виконаний .

Дмитрук був обраний депутатом Верховної Ради у 2019 році від партії «Слуга народу» та входив до Комітету з питань правоохоронної діяльності. У листопаді 2021 року його виключили з фракції та комітету після інтерв'ю з підозрюваним у держзраді Анатолієм Шарієм, в якому Дмитрук висловив розчарування партією.

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Дмитрук неодноразово потрапляв у скандали через свою антивакцинаторську позицію та підтримку Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). У лютому 2024 року Дмитрук став іподияконом УПЦ МП та вніс заставу за священника Павла Музичука, якого підозрюють у виправдовуванні російської агресії. У квітні 2024 року журналісти Bihus.Info з'ясували, що Дмитрук співпрацював зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, підозрюваним у держзраді, для протидії ухваленню законопроєкту про заборону організацій, пов'язаних з російською православною церквою.

Раніше повідомляли про те, що Артем Дмитрук після втечі з України засвітився у Лондоні.

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