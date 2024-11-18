Немає жодних обмежень: Меган Маркл відверто про життя в королівській родині

Меган Маркл довго розповідала про свої стосунки з членами королівської сім’ї та особливо активно про те, що пов’язане з Кейт Міддлтон. Від вибухового інтерв’ю з Опрою Вінфрі в 2021 році до бестселера Гаррі Spare, подружжя пролило світло на труднощі, з якими вони зіткнулися, будучи членами королівської родини, і суперечки, які вони мали з іншими високопоставленими членами сім’ї. Під час розмови з Опрою Меган розвіяла широко поширену історію про те, що вона змусила Кейт Міддлтон плакати напередодні її весілля з Гаррі в 2018 році. Натомість вона стверджувала, що це Кейт залишила її в сльозах, пише The Mirror.

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Однак Меган також визнала, що Кейт вибачилася, і назвала її «хорошою людиною». Крім того, вона підкреслила уявну «полярність», коли королівські експерти протиставляли двох жінок одна одній. «Якщо ти любиш мене, ти не повинен ненавидіти її. А якщо ти любиш її, тобі не потрібно ненавидіти мене», — заявила Меган.

Незважаючи на це, напруга між Сассексами та рештою королівської родини зберігається. Після публікації мемуарів Гаррі, де він стверджував, що його брат, принц Вільям, фізично напав на нього під час суперечки щодо Меган у Ноттінгемському котеджі, і деталізував натягнуті стосунки між ним і Меган з Вільямом і Кейт, пару, як повідомляється, «виселили» з Великобританії.

Меган рідко поверталася до Сполученого Королівства після того, як вони з Гаррі покинули королівські посади, за винятком відвідування платинового ювілею королеви Єлизавети, про яку вона завжди тепло відгукувалася, і супроводження свого чоловіка на похоронах покійної королеви. У 2022 році Меган взяла участь у The Cut, щоб рекламувати свою серію подкастів Archetypes, яка мала бути запущена в той час. Вона коротко описала свої почуття щодо інших членів королівської сім’ї та свій досвід життя у Великій Британії двома словами: «Все ще лікується».

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Це зауваження послідувало за її словами про те, що не існує жодних юридичних обмежень, які б заважали їй поділитися своєю точкою зору на час, проведений у монархії.

«Це цікаво, мені ніколи не доводилося підписувати щось, що обмежує мене у розмові. Я можу розповісти про весь свій досвід», — зазначила Меган.

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Коли з'явилася новина про те, що Кейт Міддлтон почала хіміотерапію, Меган і Гаррі побажали майбутній королеві «здоров'я та одужання», висловивши надію, що прохання Кейт щодо приватності в цей важкий період буде виконано.

Раніше повідомлялося, що на думку ексредакторки відомих журналів, Меган зробила всі можливі помилки та її очікує нерадісне майбутнє.

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