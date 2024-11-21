Такого ви точно не куштували: оладки з курячих сердець, які сподобаються і дорослим, і дітям
Курячі сердечка не настільки популярні у господинь, як, наприклад, стегенця чи грудкию. А дарма. З ними можна приготувати багато смачних страв. Наприклад, відбивні з курячих сердечок.
Чи оладки, рецептом яких ділится фудблогер Олексій Крючков.
Інгредієнти:⠀
- Курячі серця — 500 грамів;
- Цибуля — 1 штука, середня;
- 2 столові ложки борошна;
- 1 яйце;
- ½ ч.л. перцю;
- ½−1 ч.л. солі;
- Олія для смаження.
Приготування:⠀
- Сердечка розрізати навпіл, покласти у миску та залити водою, прибравши зайву кров. Далі викласти на сито, аби видалити зайву вологу.
- Цибулю разом із сердечками подрібнити у блендері до однорідної маси, додавши сіль та перець.
- Додати борошно та яйце, ретельно перемішати.
- Смажити оладки на пательні з обох сторін по 2−3 хвилини.
«На що вони схожі? Це як наче з печінки, але не такий агресивний смак самої печінки. Більш ніжні, я б сказав. Дітям має сподобатись. Дорослим тим паче», — додав блогер.
Раніше рецептом горохового супу з курячими сердечками ділилася кулінарка Ардія Діаманті.
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