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Такого ви точно не куштували: оладки з курячих сердець, які сподобаються і дорослим, і дітям

15:16 21 листопада 2024
Оладки

Курячі сердечка не настільки популярні у господинь, як, наприклад, стегенця чи грудкию. А дарма. З ними можна приготувати багато смачних страв. Наприклад, відбивні з курячих сердечок.

Чи оладки, рецептом яких ділится фудблогер Олексій Крючков.

Інгредієнти:⠀

  • Курячі серця — 500 грамів;
  • Цибуля — 1 штука, середня;
  • 2 столові ложки борошна;
  • 1 яйце;
  • ½ ч.л. перцю;
  • ½−1 ч.л. солі;
  • Олія для смаження.

Приготування:

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  • Сердечка розрізати навпіл, покласти у миску та залити водою, прибравши зайву кров. Далі викласти на сито, аби видалити зайву вологу.
  • Цибулю разом із сердечками подрібнити у блендері до однорідної маси, додавши сіль та перець.
  • Додати борошно та яйце, ретельно перемішати.
  • Смажити оладки на пательні з обох сторін по 2−3 хвилини.

«На що вони схожі? Це як наче з печінки, але не такий агресивний смак самої печінки. Більш ніжні, я б сказав. Дітям має сподобатись. Дорослим тим паче», — додав блогер.

Раніше рецептом горохового супу з курячими сердечками ділилася кулінарка Ардія Діаманті.

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Фото — скріншот

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