Оцінювання статусу інвалідності по-новому: кому та коли потрібно пройти повторний огляд

В Україні, де триває реформа МСЕК, статус інвалідності особи є чинним за поточними документами, виданими МСЕК. Разом з ними зберігають чинність і всі права, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

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Як зазначили у відомстві, якщо інвалідність встановлена пожиттєво, то у такому випадку оцінювання проходити не потрібно. Зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання в такому випадку можливе виключно за бажанням особи або за рішенням суду.

У міністерстві зазначили, що якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року, то термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії.

«Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10.03.2025, то строк для проходження подовжено до 30.06.2025 . Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами», — йдеться у повідомленні.

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Тим, хто з поважних причин не зміг раніше пройти повторний огляд протягом 2022−2024 року, повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти:

- Чоловікам 25−60 років з 2 або 3 групою інвалідності — до 1 листопада 2025 року;

- Всім іншим пацієнтам — до 1 квітня 2026 року.

Винятками з цього правила є люди, що перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях, пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання), а також чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ (для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби).

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В МОЗ зазначили, що якщо людина вже подала документи у МСЕК і їй було призначено дату засідання у 2025 році, то у такому випадку справу буде передано до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюватимуть експертні команди.

Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання.

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Також у відомстві зазначили, що якщо була встановлена тимчасова інвалідність з повторним оглядом у 2025 році, то видані документи МСЕК є чинними до проходження оцінювання.

«Відповідно ці ж документи можуть бути використані для поновлення документів щодо відстрочки в ТЦК та договорів про отримання відшкодування за надані послуги з догляду», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно чиновницю Центральної МСЕК МОЗ зловили на хабарі за фальшиву інвалідність.

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