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Здоров'я та медицина

Оцінювання статусу інвалідності по-новому: кому та коли потрібно пройти повторний огляд

16:57 23 листопада 2024
Оцінювання статусу інвалідності

В Україні, де триває реформа МСЕК, статус інвалідності особи є чинним за поточними документами, виданими МСЕК. Разом з ними зберігають чинність і всі права, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Як зазначили у відомстві, якщо інвалідність встановлена пожиттєво, то у такому випадку оцінювання проходити не потрібно. Зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання в такому випадку можливе виключно за бажанням особи або за рішенням суду.

У міністерстві зазначили, що якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року, то термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії.

«Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10.03.2025, то строк для проходження подовжено до 30.06.2025. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами», — йдеться у повідомленні.

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Тим, хто з поважних причин не зміг раніше пройти повторний огляд протягом 2022−2024 року, повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти:
- Чоловікам 25−60 років з 2 або 3 групою інвалідності — до 1 листопада 2025 року;
- Всім іншим пацієнтам — до 1 квітня 2026 року.

Винятками з цього правила є люди, що перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях, пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання), а також чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ (для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби).

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В МОЗ зазначили, що якщо людина вже подала документи у МСЕК і їй було призначено дату засідання у 2025 році, то у такому випадку справу буде передано до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюватимуть експертні команди.

Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання.

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Також у відомстві зазначили, що якщо була встановлена тимчасова інвалідність з повторним оглядом у 2025 році, то видані документи МСЕК є чинними до проходження оцінювання.

«Відповідно ці ж документи можуть бути використані для поновлення документів щодо відстрочки в ТЦК та договорів про отримання відшкодування за надані послуги з догляду», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно чиновницю Центральної МСЕК МОЗ зловили на хабарі за фальшиву інвалідність.

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