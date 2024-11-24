Популярність не використовую: син Потапа розповів, чи є у нього кохана дівчина

Поки співачка Настя Каменських виступає перед бійцями ЗСУ у реабілітаційному центрі, а її чоловік Потап нудьгує у порожньому офісі в Дубаї, журналісти вирішили дізнатись «секретики» у 16-річного сина репера Андрія.



Про це розповідає ТСН.



А оскільки підлітковий вік — це період закоханості та перших почуттів, то у Андрія запитали, чи вільне його серце.

І той відповів ствердно.

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«Моє серце вільне, так. Але є дівчина, яка мені подобається», — заінтригував син Потапа.

Хлопець також поділився, чи стає популярність на заваді особистому життю. За словами Андрія, загалом вона не впливає на його будні. І також додає, що ніколи не вдавався до хизуванням зв'язками і все намагається вибудовувати природно.

«Є моменти, коли популярність заважає, але загалом — ні. Проте я популярність не використовую», — заявив підліток.

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Щодо хобі і планів на майбутнє, то Андрій розповів, що вже тривалий час професійно займається баскетболом, і пов'язує з цим видом спорту своє подальше життя. При цьому він поки що вагається з вибором країни. Однак запевняє, що понад усе хотів би залишитися на Батьківщині. Та, на жаль, повномасштабна війна може внести корективи.

«Я не знаю, чи буду я за кордоном, чи буду в Україні. Звісно, замислююся про виїзд за кордон. Через війну, яку розв'язала росія. Але насправді хотілося б бути вдома», — зазначив син Потапа.

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Нагадаємо, що раніше «секретами» про особисте життя поділилася дружина батька Андрія, Настя Каменських.

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