Казкове апельсинове печиво: справжня насолода з чаєм або кавою

У кожного з нас є улюблене печиво. У когось лимонне, у когось — вершкове чи шоколадне. Один спогад про його смак і аромат викликає приємні асоціації.

ВІДЕО ДНЯ

А чи вмієте ви спекти печиво? По суті це не так важко, як багатьом здається. Важливо мати якісні інгредієнти, гарну духовку та небагато часу, а також, звичайно, натхнення.

Рецептом прекрасного апельсинового печива поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, — каже Елла Іванова.

Апельсинове печиво РЕКЛАМА 100 г вершкового масла

100 г цукру

2 яйця

Цедра апельсину

40 г соку апельсину

6 г ванільного цукру

Борошно 300−320 г

2 г соди

4 г розпушувача



З'єднати вершкове масло з цукром і ванільним цукром, додати яйця, збити, потім — сік апельсина і цедру, просіяне борошно, розпушувач і соду.

Замісіть тісто і помістіть у плівку щонайменше на годину у холодильник.

РЕКЛАМА

Формуємо печиво і обкатуємо у цукрі, а потім — у цукровій пудрі. У цукор можна додати за бажання трохи куркуми.

Випікаємо при 180 градусів 10−15 хвилин.

РЕКЛАМА

І смачного!

Спробуйте також побалувати близьких печивом з грушами та яблуками на олії — швидко, доступно та смачно. Або приготуйте заварні млинці на кефірі, які виходять в міру солодкі, тоненькі, з майже непомітною кислинкою.

Фото з альбому Елли Іванової

58

Читайте нас у Facebook