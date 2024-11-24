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Казкове апельсинове печиво: справжня насолода з чаєм або кавою

22:01 24 листопада 2024
апельсинове печиво

У кожного з нас є улюблене печиво. У когось лимонне, у когось — вершкове чи шоколадне. Один спогад про його смак і аромат викликає приємні асоціації.

А чи вмієте ви спекти печиво? По суті це не так важко, як багатьом здається. Важливо мати якісні інгредієнти, гарну духовку та небагато часу, а також, звичайно, натхнення.

Рецептом прекрасного апельсинового печива поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, — каже Елла Іванова.

Апельсинове печиво

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  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 2 яйця
  • Цедра апельсину
  • 40 г соку апельсину
  • 6 г ванільного цукру
  • Борошно 300−320 г
  • 2 г соди
  • 4 г розпушувача


З'єднати вершкове масло з цукром і ванільним цукром, додати яйця, збити, потім — сік апельсина і цедру, просіяне борошно, розпушувач і соду.

Замісіть тісто і помістіть у плівку щонайменше на годину у холодильник.

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Формуємо печиво і обкатуємо у цукрі, а потім — у цукровій пудрі. У цукор можна додати за бажання трохи куркуми.

Випікаємо при 180 градусів 10−15 хвилин.

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І смачного!

Спробуйте також побалувати близьких печивом з грушами та яблуками на олії — швидко, доступно та смачно. Або приготуйте заварні млинці на кефірі, які виходять в міру солодкі, тоненькі, з майже непомітною кислинкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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