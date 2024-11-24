Казкове апельсинове печиво: справжня насолода з чаєм або кавою
У кожного з нас є улюблене печиво. У когось лимонне, у когось — вершкове чи шоколадне. Один спогад про його смак і аромат викликає приємні асоціації.
А чи вмієте ви спекти печиво? По суті це не так важко, як багатьом здається. Важливо мати якісні інгредієнти, гарну духовку та небагато часу, а також, звичайно, натхнення.
Рецептом прекрасного апельсинового печива поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, — каже Елла Іванова.
Апельсинове печиво
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 2 яйця
- Цедра апельсину
- 40 г соку апельсину
- 6 г ванільного цукру
- Борошно 300−320 г
- 2 г соди
- 4 г розпушувача
З'єднати вершкове масло з цукром і ванільним цукром, додати яйця, збити, потім — сік апельсина і цедру, просіяне борошно, розпушувач і соду.
Замісіть тісто і помістіть у плівку щонайменше на годину у холодильник.
Формуємо печиво і обкатуємо у цукрі, а потім — у цукровій пудрі. У цукор можна додати за бажання трохи куркуми.
Випікаємо при 180 градусів 10−15 хвилин.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової58
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