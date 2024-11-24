Один з генпідрядників «Укрнафти» не розрахувався по боргах і сподівається на скандального суддю Хрипуна, — Кулик

Компанія «Навігатор Комплект», яка виступає генеральним підрядником зі спорудження трьох свердловин для «Укрнафти», не виплатила виконавцю робіт, компанії «Укргазвидобування» 28 млн грн і намагається зняти арешт з рахунків та майна за допомогою скандального судді Олега Хрипуна.

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Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства та політичний експерт Віталій Кулик у блозі на сайті «Цензор.нет».

«Укрнафта» як державна компанія виступила генеральним замовником та уклала договір на послуги зі спорудження свердловин № 35 та № 36 та № 37 Верхньомасловецького родовища. Проте, коли роботи із буріння трьох свердловин були завершені, то генеральний підрядник «Навігатор Комплект», схоже, обрав тактику «я не я, і хата не моя». І, як стверджують наші джерела, просто відмовилися оплатити субпідрядникам — сервісним буровим компаніям, та постачальникам матеріалів акти виконаних робіт наданих послуг з буріння, що були підписані директорами компаній, на яких стоять печатки обох сторін, і по яких вже були сплачені податки", — зазначає політолог.

За його словами, бурова компанія вже отримала рішення першої судової інстанції про арешт рахунків, однак керівник «Навігатор Комплект» Роман Кунцяк у приватних бесідах пообіцяв, що арешт рахунків буде знято рішенням суду, засідання якого заплановане на 25 листопада.

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«Кунцяк має великі кредиторські заборгованості перед постачальниками обладнання, щоб заспокоїти кредиторів, та переконати що незабаром вся кредиторка буде сплачена, директор наводить дуже переконливий аргумент, — що вже понеділок 25 листопада 2024 арешт буде знято, що є домовленості, і людина пообіцяла, що з понеділка починаємо платити», — продовжує Віталій Кулик.

Блогер зазначає, що, згідно із судовими реєстрами, у понеділок апеляційну скаргу Романа Куцняка розглядатиме Північний апеляційний господарський суд, до складу колегії якого входить фігурант журналістських розслідувань та моніторингу НАЗК Олег Хрипун.

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«Як кажуть розслідувачі, до рішення по «Навігатор Комплект» може мати стосунок скандальний суддя Хрипун, який вже був фігурантом розслідувань Бігусів і НАЗК. Як завжди, розслідування про багатомільйонні будинки та невідповідність доходам. Якщо 25 листопада рішення на користь «Навігатор Комплект» все таке відбудеться, то це буде означати, що «бігуси» мали рацію щодо «доброчесності» судді Хрипуна. І логічно припустити, що діяти він буде в інтересах кінцевих бенефіціарів «Навігатор Комплект», — вважає політичний експерт.

Політолог задається питанням, як директор компанії-боржника може завчасно знати рішення апеляційного суду. І приходить до висновку, що це можливо у випадку, коли бенефіціари «Навігатор Комплекст» мають вплив на суддів.

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«Крім того, за наявною інформацією від нафтосервісної компанії, одним з бенефіціарів виступає колишній співробітник СБУ, який працював у Харківській області. Як відомо, колишніх не буває. З такими „крутими“ бенефіціарами „Навігатор Комплект“ все може бути. Зокрема вони можуть знати наперед рішення апеляції, особливо коли все порєшали. На таку ймовірність вказує склад суддівської колегії», — підсумовує Віталій Кулик.

Нагадаємо, «Укрнафта» нещодавно потрапила у скандал, пов’язаний з її наглядовою радою. Перед цим стало відомо, що керівник «Укрнафти» та наближений до нього бізнесмен лобіюють постачання в Україну російської нафти.

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