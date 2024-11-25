Найсмачніші смажені баклажани: «азіатський» рецепт від Мирослави Пекарюк
Мирослава Пекарюк, яка брала участь у 12-му сезоні кулінарного шоу «МайстерШеф» та ділилася рецептом закарпатської «Велятинської дзями», розповіла, як приготувати баклажани по-азійські.
«Це — найсмачніші баклажани, які я будь-коли їла», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповідає про процес приготування.
Інгредієнти:
- Баклажани — 2 шт.;
- Болгарський перець — 2 шт.;
- Перець чилі — 1 шт.;
- Зелена цибуля, петрушка, часник;
- Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- Соєвий соус — 3 ст. л.;
- Мед — 2 ст. л.;
- Олія.
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Приготування:
- Очищений баклажан нарізаємо брусочками, перекладаємо в миску, заливаємо холодною соленою водою і залишаємо на 30 хвилин.
- Болгарський перець та перець чилі нарізаємо дрібним кубиком, подрібнюємо цибулю та кінзу.
- З баклажанів відтискаємо воду, посипаємо їх кукурудзяним крохмалем та обсмажуємо у великій кількості олії до хрусткої скоринки, перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- В окрему миску викладаємо нарізані овочі, додаємо вичавлений часник, розігріту олію, мед, соєвий соус, посмажені баклажани, гарно все перемішуємо і смакуємо.
Про те, як замаринувати баклажани з перцем на зиму, а також про рецепт баклажанів в гострому соусі читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот52
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