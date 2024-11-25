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Найсмачніші смажені баклажани: «азіатський» рецепт від Мирослави Пекарюк

14:01 25 листопада 2024
Баклажани

Мирослава Пекарюк, яка брала участь у 12-му сезоні кулінарного шоу «МайстерШеф» та ділилася рецептом закарпатської «Велятинської дзями», розповіла, як приготувати баклажани по-азійські.

«Це — найсмачніші баклажани, які я будь-коли їла», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповідає про процес приготування.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 2 шт.;
  • Болгарський перець — 2 шт.;
  • Перець чилі — 1 шт.;
  • Зелена цибуля, петрушка, часник;
  • Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • Соєвий соус — 3 ст. л.;
  • Мед — 2 ст. л.;
  • Олія.

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Приготування:

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  • Очищений баклажан нарізаємо брусочками, перекладаємо в миску, заливаємо холодною соленою водою і залишаємо на 30 хвилин.
  • Болгарський перець та перець чилі нарізаємо дрібним кубиком, подрібнюємо цибулю та кінзу.
  • З баклажанів відтискаємо воду, посипаємо їх кукурудзяним крохмалем та обсмажуємо у великій кількості олії до хрусткої скоринки, перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  • В окрему миску викладаємо нарізані овочі, додаємо вичавлений часник, розігріту олію, мед, соєвий соус, посмажені баклажани, гарно все перемішуємо і смакуємо.

Про те, як замаринувати баклажани з перцем на зиму, а також про рецепт баклажанів в гострому соусі читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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