Найсмачніші смажені баклажани: «азіатський» рецепт від Мирослави Пекарюк

Мирослава Пекарюк, яка брала участь у 12-му сезоні кулінарного шоу «МайстерШеф» та ділилася рецептом закарпатської «Велятинської дзями», розповіла, як приготувати баклажани по-азійські.

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«Це — найсмачніші баклажани, які я будь-коли їла», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповідає про процес приготування.

Інгредієнти: Баклажани — 2 шт.;

Болгарський перець — 2 шт.;

Перець чилі — 1 шт.;

Зелена цибуля, петрушка, часник;

Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

Соєвий соус — 3 ст. л.;

Мед — 2 ст. л.;

Олія.

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Приготування: РЕКЛАМА Очищений баклажан нарізаємо брусочками, перекладаємо в миску, заливаємо холодною соленою водою і залишаємо на 30 хвилин.

Болгарський перець та перець чилі нарізаємо дрібним кубиком, подрібнюємо цибулю та кінзу.

З баклажанів відтискаємо воду, посипаємо їх кукурудзяним крохмалем та обсмажуємо у великій кількості олії до хрусткої скоринки, перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

В окрему миску викладаємо нарізані овочі, додаємо вичавлений часник, розігріту олію, мед, соєвий соус, посмажені баклажани, гарно все перемішуємо і смакуємо.

Про те, як замаринувати баклажани з перцем на зиму, а також про рецепт баклажанів в гострому соусі читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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