Баклажани як з діжки: дуже смачний і простий рецепт квашених синеньких з морквою і часником

Баклажани доволі популярний овоч на теренах нашої країни. Найбільш розповсюдженим сортом поки що залишаються продовгуваті фіолетові плоди, які в деяких куточках України називають «синенькими». Вони неймовірно корисні, бо мають великий вміст вітамінів і мінералів, таких як калій, вітаміни РР, групи В, С, каротин, магній, мідь. Баклажани корисні для профілактики атеросклерозу, недокрів’я та інших захворювань серця.

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А ще, незважаючи на свій м’який і солодкий смак, баклажани можуть набувати несподіваних текстур і смаків залежно від того, як ви їх приготуєте. Цей овоч чудово смакує як гарнір, особливо якщо його начинити іншими корисними інгредієнтами, такими як кус-кус, сочевиця, квасоля, сир, горіхи, м’ясо чи інші овочі, тощо.

Баклажани можна запікати, приготувати з них соус, або синенькі по-азійськи, смажити, тушкувати й замаринувати на зиму.

Пропонуємо рецепт баклажанів як із діжки, яким із «ФАКТАМИ» поділилася постійна читачка. Рецепт редакція перевірила. Це смачно.

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Приготування:

10 середніх баклажанів вимити, обрізати хвостики та проткнути виделкою. Потім покласти їх у киплячу воду і варити, поки вони не стануть м’якими. Зазвичай, на це вистачить 7−10 хвилин. Все залежить від розміру баклажанів. Але пильнуйте, щоб не переварити овоч.

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Дістаємо баклажани та складаємо їх під прес на 2−3 години, щоби позбавитися зайвої рідини та гіркоти.

Тим часом готуємо начинку та розсол.

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Для начинки:

2 великих морквини

5 зубків часнику (можна й більше, залежить від уподобань господині) з розрахунку 1 зубок на 2 баклажани

Пучок петрушки.

Моркву та часник шинкуємо. Петрушку дрібненько нарізаємо. Все змішуємо.

Для розсолу:

2,5 л води

100 г солі

250 г цукру

Перець горошком та лавровий лист — за смаком

2 столові ложки рослинної олії.

Баклажан розрізати вздовж, начинити овочевою сумішшю та знову з’єднати. Щільно укласти у керамічну діжку, банку, або навіть каструлю та залити гарячим розсолом.

Поставити під прес, щоб баклажани були повністю в розсолі, й накрити кришкою. Залишити ємність з баклажанами у приміщенні на 2−4 дні для зквашування. Потім соління варто тримати у холодильнику.

Всім смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за 10 хвилин без стерилізації замаринувати цілі баклажани на зиму.

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