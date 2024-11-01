Баклажани як з діжки: дуже смачний і простий рецепт квашених синеньких з морквою і часником
Баклажани доволі популярний овоч на теренах нашої країни. Найбільш розповсюдженим сортом поки що залишаються продовгуваті фіолетові плоди, які в деяких куточках України називають «синенькими». Вони неймовірно корисні, бо мають великий вміст вітамінів і мінералів, таких як калій, вітаміни РР, групи В, С, каротин, магній, мідь. Баклажани корисні для профілактики атеросклерозу, недокрів’я та інших захворювань серця.
А ще, незважаючи на свій м’який і солодкий смак, баклажани можуть набувати несподіваних текстур і смаків залежно від того, як ви їх приготуєте. Цей овоч чудово смакує як гарнір, особливо якщо його начинити іншими корисними інгредієнтами, такими як кус-кус, сочевиця, квасоля, сир, горіхи, м’ясо чи інші овочі, тощо.
Баклажани можна запікати, приготувати з них соус, або синенькі по-азійськи, смажити, тушкувати й замаринувати на зиму.
Пропонуємо рецепт баклажанів як із діжки, яким із «ФАКТАМИ» поділилася постійна читачка. Рецепт редакція перевірила. Це смачно.
Приготування:
10 середніх баклажанів вимити, обрізати хвостики та проткнути виделкою. Потім покласти їх у киплячу воду і варити, поки вони не стануть м’якими. Зазвичай, на це вистачить 7−10 хвилин. Все залежить від розміру баклажанів. Але пильнуйте, щоб не переварити овоч.
Дістаємо баклажани та складаємо їх під прес на 2−3 години, щоби позбавитися зайвої рідини та гіркоти.
Тим часом готуємо начинку та розсол.
Для начинки:
2 великих морквини
5 зубків часнику (можна й більше, залежить від уподобань господині) з розрахунку 1 зубок на 2 баклажани
Пучок петрушки.
Моркву та часник шинкуємо. Петрушку дрібненько нарізаємо. Все змішуємо.
Для розсолу:
2,5 л води
100 г солі
250 г цукру
Перець горошком та лавровий лист — за смаком
2 столові ложки рослинної олії.
Баклажан розрізати вздовж, начинити овочевою сумішшю та знову з’єднати. Щільно укласти у керамічну діжку, банку, або навіть каструлю та залити гарячим розсолом.
Поставити під прес, щоб баклажани були повністю в розсолі, й накрити кришкою. Залишити ємність з баклажанами у приміщенні на 2−4 дні для зквашування. Потім соління варто тримати у холодильнику.
Всім смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за 10 хвилин без стерилізації замаринувати цілі баклажани на зиму.14
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