Байден допомагає Трампу в боротьбі проти путіна: про що йдеться

Джо Байден дозволив українцям запускати ракети американського виробництва вглиб росії. Однак є питання, чи міг він раніше посилити стратегічну позицію українців, дозволивши їм відкрити вогонь з ПТРК або надаючи американську допомогу більш оперативно і рішуче. Причина його стриманості, проте, завжди була зрозумілою, пише Bloomberg. Найвища мета Байдена — уникнути спотикання через «червоні лінії» путіна і провокування прямої конфронтації між американськими й російськими військами, або навіть, не дай Боже, нападу росії на Україну чи Захід із застосуванням тактичної ядерної зброї.

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Однак Байден розуміє, що час має значення, зазначає видання. Зараз путін намагається бути якомога агресивнішим і сильнішим в Україні, щоб підготуватися до нової та непередбачуваної ери геополітики, яка розпочнеться в день інавгурації в США, 20 січня. Чим більше територій та інших важелів впливу матиме путін, тим кращою буде його переговорна позиція не стільки щодо Києва, скільки за столом переговорів з Дональдом Трампом.

Водночас путін ніколи не наважиться в найближчі два місяці на ядерну атаку, пишуть автори статті. Це означало б втрату підтримки Китаю, яку він так старанно вирощував, а також підтримки Глобального Півдня, від Індії до Африки, і навіть більшої частини світу. Він також зруйнував би відносини з Трампом.

Байден, ухваливши рішення про АТАСМС, зробив своєму наступнику тактичну послугу. Він зважено відреагував на ескалацію путіна і зробив українців дещо сильнішими перед неминучим російським наступом. Цей крок рятує Трампа від необхідності ескалації пізніше і натомість дає йому фішки, щоб знову торгуватися наступного року.

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Альтернативна теорія щодо дозволу на використання АТАКСМ полягає в тому, що це частина спроби Байдена захистити політику США від Трампа. Наприклад, адміністрація прискорює надання решти допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів, яку виділив Конгрес, щоб Дональд Трамп не припинив її за власної примхи. Але Байден знає, що проти нового президента нічого не можна довести. Більш правдоподібним поясненням є те, що Байден несе відповідальність, як один президент передає естафету іншому, навіть тому, кого він ненавидить. У рамках цієї передачі Байден надає Трампу варіанти у вигляді українських переваг, які стануть частиною майбутніх мирних переговорів. путін, безсумнівно, теж це розуміє, і йому це не подобається, пишуть автори публікації.

Роблячи українців сильнішими, Байден допомагає Трампу змусити путіна вести переговори по-справжньому, а не для галочки. Дональд Трамп, який вважає себе укладачем угод, має бути вдячний, вважають аналітики

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Раніше у США відреагували на зміну ядерної доктрини рф.

Тим часом Україна вперше вдарила по росії ракетами Storm Shadow, вже стала відома ймовірна ціль.

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