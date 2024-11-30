Новорічне печиво: спечіть — і ваші діти будуть щасливі
А ви вже продумали новорічне меню та сервірування святкового столу? Вже пора, адже час летить непомітно. Раннє планування дозволяє заощадити, а також зробити стіл більш вишуканим.
Щоб спекти новорічне печиво, знадобляться форми — наприклад, сніговика, ялинки, ялинкової кулі, сніжинки, оленя, зайчика, білочки…
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. За її словами, прянощі можна додавати будь-які на свій смак — імбир, кардамон, гвоздику або корицю. Борошно обов'язково потрібно просіювати.
Новорічне печиво стане справжньою окрасою святкового столу.
Новорічне печиво
- 130 г вершкового масла
- 60 г коричневого (або білого) цукру
- Сіль
- 1 яйце
- 150 г меду
- Пів чайної ложки соди
- 8 г ванільного цукру
- Кориця
- 400 г борошна
З'єднати вершкове масло, цукор, сіль, ванільний цукор та мед — і довести на сковороді до розчинення цукру. Додати соду і розмішати.
Масу трохи охолодити і додати яйце, потім корицю. Перемішати. Ввести просіяне борошно. Замісити тісто. Загорнути тісто у плівку і помістити на добу в холодильник. Розкачати та сформувати новорічне печиво за допомогою різних формочок.
Випікаємо за температури 180 градусів 6−10 хвилин.
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом різдвяного штоллена, а також розповіла, як приготувати казкове апельсинове печиво.
Фото з альбому Елли Іванової59
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