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Новорічне печиво: спечіть — і ваші діти будуть щасливі

21:58 30 листопада 2024
Новорічне печиво

А ви вже продумали новорічне меню та сервірування святкового столу? Вже пора, адже час летить непомітно. Раннє планування дозволяє заощадити, а також зробити стіл більш вишуканим.

Щоб спекти новорічне печиво, знадобляться форми — наприклад, сніговика, ялинки, ялинкової кулі, сніжинки, оленя, зайчика, білочки…

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. За її словами, прянощі можна додавати будь-які на свій смак — імбир, кардамон, гвоздику або корицю. Борошно обов'язково потрібно просіювати.

Новорічне печиво стане справжньою окрасою святкового столу.

Новорічне печиво

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  • 130 г вершкового масла
  • 60 г коричневого (або білого) цукру
  • Сіль
  • 1 яйце
  • 150 г меду
  • Пів чайної ложки соди
  • 8 г ванільного цукру
  • Кориця
  • 400 г борошна

З'єднати вершкове масло, цукор, сіль, ванільний цукор та мед — і довести на сковороді до розчинення цукру. Додати соду і розмішати.

Масу трохи охолодити і додати яйце, потім корицю. Перемішати. Ввести просіяне борошно. Замісити тісто. Загорнути тісто у плівку і помістити на добу в холодильник. Розкачати та сформувати новорічне печиво за допомогою різних формочок.

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Випікаємо за температури 180 градусів 6−10 хвилин.

І смачного!

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Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом різдвяного штоллена, а також розповіла, як приготувати казкове апельсинове печиво.

Фото з альбому Елли Іванової

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