Найшвидший пиріг-брауні до чаю: рецепт Тетяни Литвинової

Коли дуже хочеться солодкого, і водночас доводиться обмежувати себе у вживанні тістечок і тортів, можна знайти золоту середину, наприклад. приготувавши чізкейк.

ВІДЕО ДНЯ

А блогерка Тетяна Литвинова розповіла, як не лише пришвидшити процес, але й спекти гібрид чизкейку і шоколадного пирога брауні. Таким смаколиком можна і подруг пригостити на обідній перерві, і потішити родину за вечірнім чаюванням.

Якщо ж додати до сирного шару ще й свіжі ягоди малини — отримаєте просто неземне задоволення від поєднання смаків, говорить пані Тетяна.

Для приготування пирога знадобляться:

РЕКЛАМА

для насипної частини:

борошно — 300 г

какао — 40 г

цукор — 100 г

сіль — дрібка

пачка вершкового масла

для сирної начинки:

РЕКЛАМА

кисломолочний сир — 350 г

цукор — 100 г

яйця — 2 шт

сметана — 50 г

крохмаль — 30 г

\ванільний цукор — 1 ч л

малина — 100−150 г.

Приготування

Змішайте всі складники сухої частини пирога, додайте натерте на тертці холодне вершкове масло.

РЕКЛАМА

З'єднайте руками.

Розподіліть масу по дну форми, також формуючи й бортики.

Приготуйте сирну начинку. Для цього сир, яйця, крохмаль і цукор перебийте блендером.

Викладіть сирну масу на нишній шар пирога, а зверху — ягоди малини (їх можна дещо «втопити»).

Верхній корж не формуємо, а просто присипаємо начинку залишками шоколадної крихти.

Випікати пиріг треба при температурі 180 градусів орієнтовно протягом 40 хвилин.

Смачного!

Також любителям випічки з малиною напевне «зайдуть» польські пиріжки малиняки, які приготувати дуже просто.

138

Читайте нас у Facebook