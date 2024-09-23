41.18 / 41.72 45.90 / 46.61
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Найшвидший пиріг-брауні до чаю: рецепт Тетяни Литвинової

15:05 23 вересня 2024
Брауні з малиною

Коли дуже хочеться солодкого, і водночас доводиться обмежувати себе у вживанні тістечок і тортів, можна знайти золоту середину, наприклад. приготувавши чізкейк.

А блогерка Тетяна Литвинова розповіла, як не лише пришвидшити процес, але й спекти гібрид чизкейку і шоколадного пирога брауні. Таким смаколиком можна і подруг пригостити на обідній перерві, і потішити родину за вечірнім чаюванням.

Якщо ж додати до сирного шару ще й свіжі ягоди малини — отримаєте просто неземне задоволення від поєднання смаків, говорить пані Тетяна.

Для приготування пирога знадобляться:

РЕКЛАМА

для насипної частини:

  • борошно — 300 г
  • какао — 40 г
  • цукор — 100 г
  • сіль — дрібка
  • пачка вершкового масла

для сирної начинки:

РЕКЛАМА
  • кисломолочний сир — 350 г
  • цукор — 100 г
  • яйця — 2 шт
  • сметана — 50 г
  • крохмаль — 30 г
  • \ванільний цукор — 1 ч л
  • малина — 100−150 г.

Приготування

Змішайте всі складники сухої частини пирога, додайте натерте на тертці холодне вершкове масло.

РЕКЛАМА

З'єднайте руками.

Розподіліть масу по дну форми, також формуючи й бортики.

Приготуйте сирну начинку. Для цього сир, яйця, крохмаль і цукор перебийте блендером.

Викладіть сирну масу на нишній шар пирога, а зверху — ягоди малини (їх можна дещо «втопити»).

Верхній корж не формуємо, а просто присипаємо начинку залишками шоколадної крихти.

Випікати пиріг треба при температурі 180 градусів орієнтовно протягом 40 хвилин.

Смачного!

Також любителям випічки з малиною напевне «зайдуть» польські пиріжки малиняки, які приготувати дуже просто.

138

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карта Жрець

Близнюкам — «Туз Кубків», Овнам — «Жрець», а Водоліям — «Король Мечів»: Таро-прогноз на 23 вересня

Чистий унітаз

Перед виходом з дому залийте одну склянку розчину в унітаз: весь бруд, іржа та сечовий камінь гарантовано видаляться

Літній чоловік за кермом

В Україні збираються ввести вікові обмеження для водіїв «60+»: що відомо

Курячий шніцель

Курячий шніцель — максимально просто і дуже смачно: рецепт вихідного дня від переможця «МастерШефа»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту