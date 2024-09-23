Найшвидший пиріг-брауні до чаю: рецепт Тетяни Литвинової
Коли дуже хочеться солодкого, і водночас доводиться обмежувати себе у вживанні тістечок і тортів, можна знайти золоту середину, наприклад. приготувавши чізкейк.
А блогерка Тетяна Литвинова розповіла, як не лише пришвидшити процес, але й спекти гібрид чизкейку і шоколадного пирога брауні. Таким смаколиком можна і подруг пригостити на обідній перерві, і потішити родину за вечірнім чаюванням.
Якщо ж додати до сирного шару ще й свіжі ягоди малини — отримаєте просто неземне задоволення від поєднання смаків, говорить пані Тетяна.
Для приготування пирога знадобляться:
для насипної частини:
- борошно — 300 г
- какао — 40 г
- цукор — 100 г
- сіль — дрібка
- пачка вершкового масла
для сирної начинки:
- кисломолочний сир — 350 г
- цукор — 100 г
- яйця — 2 шт
- сметана — 50 г
- крохмаль — 30 г
- \ванільний цукор — 1 ч л
- малина — 100−150 г.
Приготування
Змішайте всі складники сухої частини пирога, додайте натерте на тертці холодне вершкове масло.
З'єднайте руками.
Розподіліть масу по дну форми, також формуючи й бортики.
Приготуйте сирну начинку. Для цього сир, яйця, крохмаль і цукор перебийте блендером.
Викладіть сирну масу на нишній шар пирога, а зверху — ягоди малини (їх можна дещо «втопити»).
Верхній корж не формуємо, а просто присипаємо начинку залишками шоколадної крихти.
Випікати пиріг треба при температурі 180 градусів орієнтовно протягом 40 хвилин.
Смачного!
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