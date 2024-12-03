Неймовірно смачні часникові булочки: замість булочок можна використовувати батон
Приготувати часникові булочки — чудова ідея для вихідного дня. Вони неймовірно смачні! А про запах і казати годі. Подавайте їх красиво, і ваші рідні та близькі будуть у захваті. Цей рецепт досить бюджетний, і в цьому є ще один з його плюсів.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати креативністю ідей.
— Замість маленьких булочок, які я розрізаю навпіл, можна використати батон, — каже Елла Іванова. — Думаю, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Він простий у втіленні, а результат чудовий. Насолоджуйтесь!
Неймовірні часникові булочки
- Булочки
- Для ароматної начинки:
- 100 г моцарели
- 50 г твердого сиру
- 50 г вершкового масла
- Зелень
- 2−3 зубчики часнику
З половинок маленьких булочок (на фото) витягти м'якуш. Його можна використати для сухарів. Наповнити пропущеною через блендер сумішшю з моцарели, твердого сиру та вершкового масла з петрушкою або іншою зеленню та часником. За бажання можна додати і перець. Запікаємо при 180 градусах хвилин десять.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірно смачного та симпатичного новорічного печива, а також різдвяного штолена.
Фото з альбому Елли Іванової43
Читайте нас у Facebook