Пісний вишневий пиріг: приготуйте, бо це дуже смачно

Під час різдвяного посту не обов’язково обмежувати себе в споживанні смаколиків. Пісна випічка може бути не менш смачна і корисна, ніж звичайна. Спробуйте приготувати дуже простий у приготуванні пісний пиріг з вишнями. Ніжний і ароматний смак вишень, тоненьке тісто, трохи розсипчасте. Чудовий привід зібрати всю свою сім'ю за чашкою чаю. Вишневий пиріг дуже смачний як в теплому вигляді, так і в охолодженому, запевняє фудблогерка Марина Гармаш, яка запропонувала рецепт смачної випічки.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

Для тіста:

вода (тепла) — 130 мл

олія — 80 мл

цукор — 1 ст. л

сіль — дрібка

борошно — 350 гр

РЕКЛАМА

Для начинки:

заморожена вишня без кісточки — 300 — 400 гр

цукор — 2 ст. л

кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л

РЕКЛАМА

Для посипання:

цукрова пудра — 1 — 2 ч. л.

РЕКЛАМА

Приготування:

Борошно просійте, змішайте з сіллю і цукром. Додайте в борошно теплу воду та олію, перемішайте. Замісіть тісто. Від основного тіста відокремте невеликий шматочок для того, щоб прикрасити пиріг. Змастіть форму вершковим маслом, або використовуйте пергамент для випічки. Розкачайте тісто, перекладіть його в форму, розтягніть руками, формуючи бортики. Для візерунка бортики пирога можна придавити за допомогою виделки.

Зверху на тісто посипте 1 ст. л кукурудзяного крохмалю.

Для начинки змішайте вишню, цукор і кукурудзяний крохмаль. Вишню розморожувати не потрібно. Злегка перемішайте вишню обертовим рухом прямо в мисочці. Відправте начинку на пиріг. Візьміть шматочок тіста, який залишали раніше для прикраси, відщипуючи невеликі шматочки тіста розподіліть його по всій поверхні пирога.

Випікайте при температурі 170 — 180 градусів, 45 — 50 хвилин.

Після того, як пиріг повністю охолоне, дістаньте його з форми.

Раніше розповідали, як під час посту приготувати смачні котлети без м’яса.

56

Читайте нас у Facebook