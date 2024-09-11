Температура відіграє велику роль: як прати, щоб позбутися бактерій

Ми щойно вступили в осінньо-зимовий період, коли збільшується кількість застуд і хвороб. Хоча ми не бачимо цього щодня, на нашому одязі та постільній білизні зберігаються бактерії, яких ми можемо і хочемо позбутися під час прання. Водночас, дотримуючись інформації на матеріалах, ми повинні вибирати правильну температуру прання. Численні поради навіть заохочують до «еко» — прати при мінімальній температурі, а реклама переконує, що це можливо, варто лише купити «найкращий» пральний порошок. Тож подивімось, чи можливо поєднати екологію та належну чистоту, пише видання Zielona.interia.

ВІДЕО ДНЯ

Часто можна почути пораду, що найкраще знизити температуру прання до 40 градусів Цельсія. Дотримуючись інших рекомендацій, таких як повне завантаження барабана або сортування за кольором, ви захищаєте свій одяг, а також допомагаєте навколишньому середовищу. Прання при такій температурі споживає вдвічі менше енергії, ніж при виборі 60 градусів Цельсія.

Сьогодні європейські пральні машини повинні мати екопрограму в діапазоні температур від 40 до 60 градусів. Тривалість одного циклу може становити до 5 годин. Всупереч інтуїції, це може бути економічно вигідним, оскільки пральна машина нагрівається повільніше і використовує менше води. Деякі з них пропонують прання при температурі всього 20 градусів C. На жаль, це занадто низька температура, щоб ефективно позбутися бактерій. Так можна позбутися менш ніж 15 відсотків мікроорганізмів.

Спеціальний режим впорається з повсякденною білизною, яку потрібно освіжити, але для дуже брудних речей він не обов'язково буде хорошим вибором. Тож одяг доведеться повторно випрати. Два прання в екорежимі споживатимуть більше енергії, ніж одне гаряче прання.

РЕКЛАМА

Щоб ефективно позбутися бактерій, експерти радять прати при температурі не менше 60 градусів С. На жаль, така температура може негативно вплинути на якість тканин, тому важливо дотримуватися інформації на етикетках. Якщо виробник рекомендує прати при нижчій температурі, існують інші рішення. Одне з них — прасування. Ми прасуємо не лише для того, щоб зробити одяг охайним, але й для того, щоб позбутися бактерій.

Крім того, одним з найбільших місць розмноження бактерій є сама пральна машина, всі її куточки й щілини. Ось чому після прання завжди слід залишати машину відкритою, щоб вона могла охолонути, а залишки води — випаруватися. Це гарантує, що мікроорганізми не матимуть сприятливого середовища для розмноження. Також корисно час від часу запускати пральну машину на холостому ходу при максимально можливій температурі. Це допоможе видалити небажані мікроорганізми.

РЕКЛАМА

Правильний вибір пральних засобів також впливає на кількість циклів прання. Використання занадто слабких засобів навіть призведе до необхідності прання кілька разів, оскільки вони не позбавлять від плям і запахів. З іншого боку, варто поцікавитися екологічними методами прання. Можливо, іноді можна поєднати економію з користю для планети й вибрати більш натуральний продукт замість хімікатів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як часто потрібно прати джинси і як це правильно робити.

РЕКЛАМА

115

Читайте нас у Facebook