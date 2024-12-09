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Шоколадне печиво з кунжутом та маком: оригінально та смачно

20:06 10 грудня 2024
Шоколадне печиво з кунжутом та маком

Печиво з насиченим шоколадним смаком, як раз під прохолодну погоду чи морозну зиму. Випічка на олії, без сметани чи вершкового масла, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт пісного вишневого пирога.

Потрібно:

  • 2 яйця,
  • 6 ст. л. цукру,
  • 2, 5 ст. л. порошку какао,
  • щіпка солі,
  • 12 ст. л. олії,
  • 2 ст. л. кунжута,
  • 1 ст. л. сухого маку,
  • 260 г борошна,
  • 2 ч. л. розпушувача

Додатково:

  • кунжут, мак

Приготування:

Збийте виделкою яйця з цукром та сіллю, додайте олію, какао, кунжут, сухий мак. Добре перемішайте. Поступово введіть борошно з розпушувачем. Весь процес змішування проходить за допомогою виделки. Тісто м'яке. Поставте в холодильник на 10 хвилин.

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У дві миски окремо всипте по 1 ст. л. кунжуту та маку. Дістаньте охолоджене тісто, скачайте кульки, макніть з одного боку у мак, з іншого у кунжут. Перекладіть на деко, застелене фольгою чи пергаментом. Випікайте при температурі 180 градусів 10 хвилин, не пересушіть.

Нагадаємо рецепт кавово-шоколадного кексу.

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