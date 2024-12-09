Шоколадне печиво з кунжутом та маком: оригінально та смачно

Печиво з насиченим шоколадним смаком, як раз під прохолодну погоду чи морозну зиму. Випічка на олії, без сметани чи вершкового масла, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт пісного вишневого пирога.

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Потрібно: 2 яйця,

6 ст. л. цукру,

2, 5 ст. л. порошку какао,

щіпка солі,

12 ст. л. олії,

2 ст. л. кунжута,

1 ст. л. сухого маку,

260 г борошна,

2 ч. л. розпушувача Додатково: кунжут, мак

Приготування:

Збийте виделкою яйця з цукром та сіллю, додайте олію, какао, кунжут, сухий мак. Добре перемішайте. Поступово введіть борошно з розпушувачем. Весь процес змішування проходить за допомогою виделки. Тісто м'яке. Поставте в холодильник на 10 хвилин.

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У дві миски окремо всипте по 1 ст. л. кунжуту та маку. Дістаньте охолоджене тісто, скачайте кульки, макніть з одного боку у мак, з іншого у кунжут. Перекладіть на деко, застелене фольгою чи пергаментом. Випікайте при температурі 180 градусів 10 хвилин, не пересушіть.

Нагадаємо рецепт кавово-шоколадного кексу.

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