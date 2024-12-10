Це не лінь, а просто здоров’я: чому можна не застеляти ліжко

Якщо до вас неочікувано мають зайти гості, яке ваше першочергове відчуття? Звісно — ви намагаєтесь швиденько трохи прибрати та застеляєте ліжко. Тоді, навіть незважаючи на величезний безлад навколо, кімната відразу здається хоч трохи охайною, пише сайт polki.

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Певно кожному з нас батьки в дитинстві говорили, що постіль не прибирають тільки ледацюги. Інше питання, скільки з нас дотримується цього в зрілому віці. Згідно з останніми дослідженнями, праві ті, хто не слухає маму і залишає незастелене ліжко! Виявляється, люди, які постійно заправляють свої ліжка, зазнають серйозних наслідків для здоров'я. Давно відомо, що постільна білизна є ідеальним місцем для пилових кліщів та інших видів алергенів. Цікаво, що незастелене ліжко допомагає позбутися більшості цих непроханих гостей. Як так?

Повітря і світло — найбільші вороги бактерій, вірусів і кліщів. Навіть прання не допоможе позбутися їх так ефективно, як сонячне світло.

Застилаючи вранці ліжко, ви створюєте ідеальні умови для маленьких істот не тільки для їх життя, але й для розмноження. Якщо ви хоч трохи спітніли вночі, акуратно складені простирадла не дадуть їм висохнути, а потім… бррр! Увечері ви будете лежати серед пилових кліщів і бактерій. Щоб вони загинули, необхідні денне світло і повітря.

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Особливо не рекомендується застеляти ліжко, якщо ви страждаєте на астму або алергію. Тоді обов’язково щоранку залишайте постіль незастеленою.

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