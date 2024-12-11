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Апельсинове печиво: приготуйте до святкового столу

20:06 12 грудня 2024
Апельсинове печиво. фото Марини Гармаш

Апельсинове печиво, м'яке і розсипчасте всередині, а зовні має ніжну цукрову скориночку. Тонкий аромат апельсинів надає вишуканий цитрусовий смак, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт шоколадного печива з кунжутом та маком.

Знадобиться:

  • 150 г цукру,
  • 1 яйце,
  • дрібка солі,
  • 1 пачка ванільного цукру,
  • цедра одного апельсина,
  • 30 мл апельсинового соку,
  • 100 мл рафінованої олії,
  • 300 г борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача

Для обкатки:

  • цукор і цукрова пудра

Приготування:

Яйце збийте з сіллю, цукром і ванільним цукром. Додайте цедру і сік апельсина, олію, знову збийте до однорідності. Поступово введіть борошно і розпушувач в два прийоми. Замісіть тісто. Воно має бути м'яким, не забитим. Загорніть в харчову плівку, приберіть на 1 — 2 години в холодильник.

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Із тіста зробіть невеликі кульки, розміром з волоський горіх. Вмочіть кульку тіста в цукор, а потім в цукрову пудру. Випікайте апельсинове печиво в заздалегідь розігрітій духовці, при температурі 180 градусів близько 10 — 13 хвилин.

Дайте повністю охолонути, потім зніміть з дека. Печиво виходить в міру солодким, розсипчастим, з красивими цукровими тріщинами. Відмінно підійде до кави або чаю.

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Нагадаємо рецепт ароматного горіхового тортику.

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