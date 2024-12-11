Апельсинове печиво: приготуйте до святкового столу
Апельсинове печиво, м'яке і розсипчасте всередині, а зовні має ніжну цукрову скориночку. Тонкий аромат апельсинів надає вишуканий цитрусовий смак, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт шоколадного печива з кунжутом та маком.
Знадобиться:
- 150 г цукру,
- 1 яйце,
- дрібка солі,
- 1 пачка ванільного цукру,
- цедра одного апельсина,
- 30 мл апельсинового соку,
- 100 мл рафінованої олії,
- 300 г борошна,
- 1 ч. л. розпушувача
Для обкатки:
- цукор і цукрова пудра
Приготування:
Яйце збийте з сіллю, цукром і ванільним цукром. Додайте цедру і сік апельсина, олію, знову збийте до однорідності. Поступово введіть борошно і розпушувач в два прийоми. Замісіть тісто. Воно має бути м'яким, не забитим. Загорніть в харчову плівку, приберіть на 1 — 2 години в холодильник.
Із тіста зробіть невеликі кульки, розміром з волоський горіх. Вмочіть кульку тіста в цукор, а потім в цукрову пудру. Випікайте апельсинове печиво в заздалегідь розігрітій духовці, при температурі 180 градусів близько 10 — 13 хвилин.
Дайте повністю охолонути, потім зніміть з дека. Печиво виходить в міру солодким, розсипчастим, з красивими цукровими тріщинами. Відмінно підійде до кави або чаю.
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