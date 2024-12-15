Іменитого кривдника українця вперше у кар'єрі відправили в нокаут (відео)

У головному бою вечора боксу в Тіхуані (Мексика) ексчемпіон світу в суперсередній вазі (до 76,2 кг) 28-річний мексиканець Хайме Мунгія (44 перемоги, 35 з них — нокаутом, 2 поразки), який минулого року переміг українця Сергія Дерев'янченка, зазнав сенсаційної поразки від 26-річного француза Бруно Сураса (26 перемог, 5 із них — нокаутом, 2 поразки).

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Вже в другому раунді безумовний фаворит поєдинку Мунгія, який раніше програв лише легендарному співвітчизнику Саулю «Канело» Альваресу, лівим хуком відправив опонента у нокдаун.

У четвертій трихвилинці Сурас мужньо захищався і навіть видав у відповідь три потужні праві бічні. Мунгія, який впевнено перемагав у суддівських записках, сигнал проігнорував і, як виявилося, даремно. У шостому раунді потужний правий француза звалив Мунгію з ніг. Приголомшений Хайме зумів підвестися, але рефері зупинив бій. Перша у кар'єрі Мунгії поразка нокаутом! Та ще й у своєму рідному місті.

До речі, ще раніше WBC призначила бій між Хайме Мунгією та французом камерунського походження Крістіаном Мбіллі (він теж перемагав Дерев'янченка) за титул тимчасового чемпіона світу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «жертва» Берінчика яскраво нокаутував співвітчизника в бою-реванші за титул чемпіона світу.

Фото X Source of Boxing

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