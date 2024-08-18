У ніч на неділю, 18 серпня, на арені Сentre Videotron у Квебеку (Канада) відбувся боксерський поєдинок за титул WBC Continental Americas у другій середній вазі (до 76,2 кг) між непереможним володарем пояса, 29-річним французом камерунського походження Крістіаном Мбіллі (28 перемог, 23 з них — нокаутом) та 38-річним українцем Сергієм Дерев'янченком (15 перемог, 10 з них — нокаутом, 6 поразок), який у квітні переможно повернувся на професіональний ринг.

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З перших раундів фаворит демонстрував уродженцю Феодосії свою перевагу. Ситуація погіршилася у 3-й трихвилинці, коли Дерев'янченко отримав травму лівої руки та до кінця бою боксував лише правою. При цьому «однорукий» Сергій зміг виграти раунд і навіть мало не відправив француза у нокдаун. Але дива не сталося. Мбіллі переміг одноголосним рішенням суддів (100:90, 99:91, 98:92) та захистив титул.

Згідно зі статистикою Compubox Мбіллі під час бою викинув 446 ударів, з них 193 виявилися точними. Точність ударів становила 43%. Дерев'янченко у відповідь завдав 308 ударів за 10-раундовий поєдинок, із них 113 (37%) досягли мети.

Відчутнішою виявилася різниця по силових ударах. Їх француз завдав удвічі більше українця — 76 ударів від Крістіана і лише 38 від Сергія.

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«Я не хотів програвати і продовжив битися. Мої ноги були в порядку і в мене була одна рука, мені необхідно було рухатися. У ході бою я хотів пробити лівою, проте зрозумів, що не можу. Мбіллі — добрий боксер, сильний, проте якби я мав дві здорові руки, я думаю, що ситуація була б іншою. Дякую сім'ї, усім українським фанатам та своїй команді», — сказав після бою Сергій Дерев'янченко, котрий з семи останніх поєдинків програв п'ять.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Дерев'янченко програв мексиканцю Хайме Мунгії в бою за вакантний пояс WBC Silver.

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Фото X Top Rank Boxing

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