Сауль Альварес відлупцював небитого кривдника українця і захистив титул абсолютного чемпіона світу (відео)

У ніч на неділю, 5 травня, на арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Канело Альваресом (61 перемога, 39 з них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки) та його співвітчизником, претендентом на титули WBC, WBA, IBF і WBO Хайме Мунгією (43 перемоги, 34 з них — нокаутом, 1 поразка), який торік насилу здолав українця Сергія Деревянченка.

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Незважаючи на те, що Канело був найнижчим суперником Мунгії з 2019 року (173 см проти 183 см), він на правах фаворита впевнено провів бій (хоча часом пропускав), у 4-му раунді відправив опонента в нокдаун і цілком заслужено переміг співвітчизника одноголосним рішенням суддів — 117:110, 116:111, 115:112.

До речі, Сауль Альварес вперше з 2017 року бився із земляком-мексиканцем і не лише завдав йому першої поразки, а й змусив пережити дебютний нокдаун.

Незважаючи на те, що Мунгія завдав аж на 127 ударів більше, Канело був набагато точнішим. Згідно зі статистикою CompuBox, з його 536 «пострілів» мети досягли 234, тоді як опонент реалізував 170 із 663 спроб.

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Це четвертий успішний захист титулу Сауля Альвареса. До цього він розібрався з Геннадієм Головкіним, Джоном Райдером та Джермеллом Чарло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сауль Альварес влаштував донечці справжню казку на день народження.

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Фото twitter.com/bustamantehuber

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