Кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше поділилася рецептом булочок з корицею, розповіла, як приготувати галицький ябчаник.

Ябчаник — це яблучний пиріг, який роблять ґаздині на Галичині. Він добре смакує з кавою або чаєм.

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Інгредієнти (12 порцій):

Для тіста:

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Борошно пшеничне — 600 г

Масло вершкове несолоне — 250 г

Розпушувач — 18 г

Цукор — 200 г

Яйця курячі — 3 шт.

Кефір — 100 мл

Для начинки:

Яблуко — 1 кг

Цукор — 100 г

Кориця мелена — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

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Спочатку треба замісити тісто. Головним його секретом є охолоджене якісне вершкове масло. Просіяне борошно з’єднайте з маслом і перетріть до утворення крихти. Далі додайте розпушувач, цукор, яйця і кефір та замісіть м’яке еластичне тісто.

Спочатку перемішуйте лопаткою, потім вимішайте руками, поки тісто не буде прилипати до рук.

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Розділіть тісто на дві рівні частини, загорніть їх окремо у харчову плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин.

Далі треба зробити начинку. Для цього яблука почистьте та натріть на терку, серединки викиньте. Додайте до яблук цукор, корицю і перемішайте.

Потім сформуйте пиріг. Для цього одну частину тіста розкачайте товщиною 1 см на пергаменті, присипаючи борошном, по розміру форми із запасом на бортики.

Перекладіть пласт тіста у форму разом з пергаментом і сформуйте бортики. Викладіть на тісто яблука і розрівняйте.

Другу частину тіста розкачайте на пергаменті і викладіть її на яблука, знявши пергамент. Краї тіста защипайте і поколіть його виделкою.

Після цього помістіть пиріг у розігріту до 180 °C духовку на 40 хвилин. Наріжте готовий ябчаник квадратиками і смакуйте!