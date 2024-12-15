Секрет — в охолодженому маслі: старовинний рецепт галицького ябчаника від Лілії Цвіт (відео)
Кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше поділилася рецептом булочок з корицею, розповіла, як приготувати галицький ябчаник.
Ябчаник — це яблучний пиріг, який роблять ґаздині на Галичині. Він добре смакує з кавою або чаєм.
Інгредієнти (12 порцій):
Для тіста:
Борошно пшеничне — 600 г
Масло вершкове несолоне — 250 г
Розпушувач — 18 г
Цукор — 200 г
Яйця курячі — 3 шт.
Кефір — 100 мл
Для начинки:
Яблуко — 1 кг
Цукор — 100 г
Кориця мелена — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Спочатку треба замісити тісто. Головним його секретом є охолоджене якісне вершкове масло. Просіяне борошно з’єднайте з маслом і перетріть до утворення крихти. Далі додайте розпушувач, цукор, яйця і кефір та замісіть м’яке еластичне тісто.
Спочатку перемішуйте лопаткою, потім вимішайте руками, поки тісто не буде прилипати до рук.
Розділіть тісто на дві рівні частини, загорніть їх окремо у харчову плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин.
Далі треба зробити начинку. Для цього яблука почистьте та натріть на терку, серединки викиньте. Додайте до яблук цукор, корицю і перемішайте.
Потім сформуйте пиріг. Для цього одну частину тіста розкачайте товщиною 1 см на пергаменті, присипаючи борошном, по розміру форми із запасом на бортики.
Перекладіть пласт тіста у форму разом з пергаментом і сформуйте бортики. Викладіть на тісто яблука і розрівняйте.
Другу частину тіста розкачайте на пергаменті і викладіть її на яблука, знявши пергамент. Краї тіста защипайте і поколіть його виделкою.
Після цього помістіть пиріг у розігріту до 180 °C духовку на 40 хвилин. Наріжте готовий ябчаник квадратиками і смакуйте!
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати простий і ситний яблучний пиріг.
Фото: Depositphotos118
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