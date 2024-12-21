41.67 / 42.29 43.50 / 44.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашні пиріжки з картоплею: багато начинки, мало тіста

22:00 25 грудня 2024
Домашні пиріжки з картоплею

Домашні пиріжки - це ласощі, які люблять і дорослі, і діти. У момент їхнього приготування будинком розносяться неймовірні запахи. А домочадці відриваються від своїх справ, щоб зазирнути на кухню і ніби ненароком запитати: «Пиріжки скоро будуть готові?» Спробувати їх не терпиться!

Рецептом пиріжків із картоплею поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Для мене це найсмачніші пиріжки з картоплею, — каже Елла Іванова. — В них мало тіста і багато начинки. Приготувати такі ласощі нескладно. Думаю, так пиріжки ви ще не готували. Вони такі смачні, що, повірте, неможливо відірватися.

Домашні пиріжки з картоплею

Для начинки

  • 500 г картоплі
  • 50 г сиру
  • 20 г вершкового масла
  • Сіль
  • Перець

Для кляру

РЕКЛАМА
  • 2 яйця
  • Сіль
  • 100 г борошна
  • 100 г кефіру або сметани

Відварюємо пюре, додаємо масло та сир, а також свіжу зелень. Охолоджуємо. Готуємо кляр із яєць, кефіру (або сметани) та борошна. Формуємо з картоплі з сиром кружальця, потім потрібно трохи їх приплюснути й вмочити в кляр. Смажимо з двох боків до готовності в олії.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт пиріжків із картоплею на сирному тісті.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова може поїхати на Євробачення

Несподіваний поворот: Оля Полякова поїде на Євробачення від іншої країни?

Новорічні зірки

Левам — більше енергії, Близнюкам — нові ідеї, а Козерогам — роздуми про майбутнє: поради астрологів на святкову середу, 25 грудня

Різдвяний салат

Різдвяний салат: обов’язково приготуйте до зимових свят

Сассекси та король Чарльз

Меган Маркл не спілкується з королем Чарльзом: стали відомі подробиці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту