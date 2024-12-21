Домашні пиріжки з картоплею: багато начинки, мало тіста

Домашні пиріжки - це ласощі, які люблять і дорослі, і діти. У момент їхнього приготування будинком розносяться неймовірні запахи. А домочадці відриваються від своїх справ, щоб зазирнути на кухню і ніби ненароком запитати: «Пиріжки скоро будуть готові?» Спробувати їх не терпиться!

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Рецептом пиріжків із картоплею поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Для мене це найсмачніші пиріжки з картоплею, — каже Елла Іванова. — В них мало тіста і багато начинки. Приготувати такі ласощі нескладно. Думаю, так пиріжки ви ще не готували. Вони такі смачні, що, повірте, неможливо відірватися.

Домашні пиріжки з картоплею Для начинки 500 г картоплі

50 г сиру

20 г вершкового масла

Сіль

Перець Для кляру РЕКЛАМА 2 яйця

Сіль

100 г борошна

100 г кефіру або сметани

Відварюємо пюре, додаємо масло та сир, а також свіжу зелень. Охолоджуємо. Готуємо кляр із яєць, кефіру (або сметани) та борошна. Формуємо з картоплі з сиром кружальця, потім потрібно трохи їх приплюснути й вмочити в кляр. Смажимо з двох боків до готовності в олії.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт пиріжків із картоплею на сирному тісті.

Фото з альбому Елли Іванової

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