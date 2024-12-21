Домашні пиріжки з картоплею: багато начинки, мало тіста
Домашні пиріжки - це ласощі, які люблять і дорослі, і діти. У момент їхнього приготування будинком розносяться неймовірні запахи. А домочадці відриваються від своїх справ, щоб зазирнути на кухню і ніби ненароком запитати: «Пиріжки скоро будуть готові?» Спробувати їх не терпиться!
Рецептом пиріжків із картоплею поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Для мене це найсмачніші пиріжки з картоплею, — каже Елла Іванова. — В них мало тіста і багато начинки. Приготувати такі ласощі нескладно. Думаю, так пиріжки ви ще не готували. Вони такі смачні, що, повірте, неможливо відірватися.
Домашні пиріжки з картоплею
Для начинки
- 500 г картоплі
- 50 г сиру
- 20 г вершкового масла
- Сіль
- Перець
Для кляру
- 2 яйця
- Сіль
- 100 г борошна
- 100 г кефіру або сметани
Відварюємо пюре, додаємо масло та сир, а також свіжу зелень. Охолоджуємо. Готуємо кляр із яєць, кефіру (або сметани) та борошна. Формуємо з картоплі з сиром кружальця, потім потрібно трохи їх приплюснути й вмочити в кляр. Смажимо з двох боків до готовності в олії.
І смачного!
Нагадаємо рецепт пиріжків із картоплею на сирному тісті.
Фото з альбому Елли Іванової94
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