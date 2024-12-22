«Аромати спецій неначе зігрівають, а головне — дарують святковий настрій»

— Як кондитерський виріб пряникові будиночки стали популярні завдяки відомим казкам «Прянична хатинка» Шарля Перро і «Гензель і Гретель» братів Грімм, — говорить Олена Зіберт. — Наприклад, пряниковий будиночок у казці Шарля Перро виглядав так. Дах був із шоколадних пряників, стіни — із рожевого марципану, а паркан — з великих мигдальних горіхів. Оточував будиночок сад, де росли різноманітні цукерки, а на деревцях висіли великі родзинки. Неподалік розташувався фонтан з лимонадом. У казці братів Грімм солодкий будиночок покривало печиво, а віконечка були із цукру. Перші пряникові будиночки пекли з імбирного тіста, як і пряники. Сьогодні у такі ласощі кладуть не тільки імбир, але й мускатний горіх, корицю, гвоздику, мед та цитрусові. Ці аромати неначе зігрівають, а головне — дарують святковий настрій.

ВІДЕО ДНЯ

Пряниковий будиночок Олени Зіберт казково гарний

— Яка особливість ваших новорічних будиночків цьогоріч?

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— Я їх створила у різних кольорах. Є білий будиночок, ніжний рожевий, блакитний, зелений… Також, на мою думку, дуже привабливе поєднання червоного з карамельним. Кожного року удосконалюю технології, придумую щось нове. Наприклад, стіни синього будиночка трішки рельєфні, бархатисті. Я нанесла на них айсинг (цукрово-білкову глазур), і, коли він почав вже висихати, пензлем з жорсткими щетинками «розбила» верхню скоринку по всій площині поверхні.

— Який будиночок у колекції ваш улюблений та чому?

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— Карамельного кольору з червоним дахом. Він справді казковий.

«Чимало людей не можуть повірити, що ця краса ще і їстівна»

— На всіх дахах сніг виглядає як справжній. У синьому будинку він наче припорошив дах. У рожевому такий, що, здається, зараз зарипить. Ще й бурульки звисають! Як створюєте такі ефекти?

— У рожевому будиночку цукрово-білкову глазур, поки вона не застигла, присипала через ситечко цукровою пудрою. Бурульки створені за допомогою кондитерського мішка цією ж глазур’ю. А от у синьому будиночку для створення снігу застосовувала аерограф. Глазур тут дещо інша — заливочна (з додаванням води). Таку ж глазур використала для створення засніженого ефекту у зеленому будиночку.

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Сніг у декорі пряникового будиночка як справжній

— Який смак ваших будиночків?

— Вони мають смак різдвяних пряників з імбирем, гвоздикою, медом, корицею, а також солодкої глазурі.

Кожний пряниковий будиночок цікаво розглядати у деталях

— Можливо, не кожному під силу створити пряниковий будиночок. Та спекти пряники кожен може спробувати. Чи можете поділитись рецептом цих ласощів?

— Залюбки.

Пряники для розпису Борошно: 500 — 550 г

Какао — 2 ст. ложки

Кориця — 1 ст. ложка

Імбир — ½ ст. ложки

Мускатний горіх, гвоздика, духмяний перець, кардамон, коріандр — по 1/3 ч. л.

Мед — 170 г

Вершкове масло — 130 г

Цукор — 100 г

Сода — 1 ч. л. (без верха)

Яйце — 1 шт. Мед з цукром і вершковим маслом перекладаємо в каструлю з високими стінками, ставимо на вогонь, і помішуємо. Після нагрівання додаємо соду, і маса почне сильно пінитись. Ще так на маленькому вогні тримаємо 1−2 хвилини, помішуючи. Потім, коли маса охолоне, додаємо яйце. Знову перемішуємо і додаємо спеції та борошно. Борошна треба додати стільки, щоб тісто було еластичним і не липло до рук. Потім тісто загортаємо в харчову плівку, — і кладемо на пару годин (можна на цілу ніч) в холодильник. Розкачуємо тісто товщиною шість міліметрів, випікаємо при 180 градусах.

— А як зробити айсинг для декору?

— На 1 білок потрібно взяти 200 г цукрової пудри. На маленькій швидкості міксером збиваємо приблизно п’ять хвилин — до білосніжного кольору. Потім айсинг закладаємо в кондитерський мішок, де відрізаємо тоненький отвір, і можна наносити будь-які візерунки на пряники.

Кожний будиночок Олени Зіберт – справжній шедевр

— Пряникові будиночки не тільки смаколик, але й чудовий об'єкт для фото та селфі. Чи не думали зробити виставку своїх робіт?

— Це дуже цікава ідея. Із задоволенням взяла б участь у такому проєкті. Можна було б створити не кілька будиночків, а один великий, щоб туди можна було зайти. Це насправді реально зробити. Тільки треба багато тіста й айсингу. В штаті Техас у 2012 році збудували пряничний будинок висотою вісімнадцять метрів і зафіксували рекорд.

— Які найцікавіші відгуки були щодо ваших будиночків?

— Нещодавно мені написала дівчина з Бразилії про те, що вона у захваті від моїх робіт і хотіла б освоїти технологію їх створення. За її словами, в Бразилії подібні будиночки не роблять, отож для неї такі ласощі — справжнє диво. А ще іноді люди думають, що фото моїх будиночків згенерував штучний інтелект. Чимало тих, хто бачив мої роботи, не можуть повірити, що ця краса ще і їстівна.

— Які ще ласощі порадите приготувати до зимових свят?

— Наприклад, апельсиновий мармелад.

Апельсиновий мармелад Апельсиновий сік (0, 5 л — з 1 кг апельсинів)

200 г цукру

10 г агар-агару (сила 900) В місткість виливаємо більшу частину (350 — 400 мл) апельсинового соку, додаємо 200 г цукру, ставимо на невеличкий вогонь до закипання. В місткість з апельсиновим соком, що залишився, висипаємо агар-агар, перемішуємо, залишаємо на 5 хвилин. Потім виливаємо сік з агаром до соку з цукром, що закипів, і варимо вже все разом, постійно перемішуючи. Треба ще 3 хвилини витримати суміш на вогні після закипання. Після цього виливаємо в будь-яку силіконову або скляну форму. Потім ставимо в холодильник на кілька годин, і дістаємо мармелад з форм. Якщо форма без порційних поділок, ножем ріжемо мармелад на порційні шматочки. Зберігати мармелад краще в холодильнику. Смачного!

Олена Зіберт: «Мої пряникові будиночки мають смак різдвяних пряників з імбиром, гвоздикою, медом, корицею, а також солодкої глазурі»

— Яку творчу мрію хочете втілити у наступному році?

— Хотіла б зробити в наступному році пряниковий палац чи замок.

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Фото з альбому Олени Зіберт

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