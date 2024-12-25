«Свою картину я продав за „тверду валюту“ — один дрон. Він вже на фронті», — професор Сергій Риков

Вибух — і в обличчя солдата летять уламки міни, земля, спричиняючи тяжкі травми. У дворі падають фрагменти збитого «шахеда» — і мирні люди, в тому числі діти, які знаходились поблизу від вікон, отримують порізи обличчя, очі травмуються частинками скла. Це невимовно страшно — за одну мить втратити здатність бачити навколишній світ. — На жаль, таких пацієнтів сьогодні стає все більше, і завдання лікарів-офтальмологів та офтальмохірургів — якнайшвидше надати допомогу, щоб зберегти людині зір, — говорить завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця професор Сергій Риков.

«Рятуємо зір тим, хто втратив його через вибух міни або „шахеда“»

— Щоб врятувати зір, зазвичай допомога має бути терміновою…

ВІДЕО ДНЯ

— Так. Тому в кожному місті України повинні працювати центри, в яких спеціалісти нашої професії можуть швидко встановити характер травми, надати первинну допомогу, спланувати операцію, — каже Сергій Риков. — Саме тому лікарі, які працюють на місцях, потребують безперервного навчання, освоюють нові методи оперативного втручання. Недавно ми провели «Рефракційний пленер'24» — наукову конференцію офтальмологів, в якій взяли участь найкращі українські й ізраїльські лікарі.

— Якою була основна тема?

РЕКЛАМА

— Травма очей в умовах війни. Адже обидві наші країни — Україна та Ізраїль — мають величезний досвід допомоги травмованим. Лікарі наводили конкретні приклади, демонстрували слайди, відео операцій. Обмін хірургічним досвідом, створення мультидисциплінарних команд, реабілітація після втручання — все це дуже важливо для того, щоб досягти головного — повернути людині здатність бачити, відновити якість життя. Працюємо разом зі щелепно-лицьовими та пластичними хірургами. Крім того, пацієнтам необхідна психологічна підтримка. Адже травми бувають настільки тяжкими, що боротьба іноді йде за кожен процент зору, навіть за здатність розрізняти світло й темряву. Коли говориш з хлопцями, які втратили зір через війну, ще більше ненавидиш ворогів і прагнеш допомогти нашим воїнам на фронті.

Художня виставка була проведена під час наукової конференції офтальмологів

РЕКЛАМА

«Шалені бджілки» плетуть для бійців маскувальні сітки зимових та осінніх кольорів"

Ідея провести під час конференції художню виставку під назвою «Мистецтво бачити» з’явилась у професора Сергія Рикова саме через бажання допомогти військовим.

— Я давно захоплююсь живописом, тому що це дозволяє знаходити унікальні поєднання кольорів, реалізовувати нові ідеї. Це для мене своєрідна психотерапія, — пояснює він. — Серед офтальмологів не я один пишу картини. Тому виставку зробили разом із колегою — пластичним офтальмохірургом з Хмельницького Іриною Жарою.

— Ви оголосили, що готові продати картини за дрони?

РЕКЛАМА

— Так. Анонс ідеї був таким: «Одна картина — один дрон». Це «тверда валюта». Ідея спрацювала і, сподіваюсь, робота буде продовжена. У мене купили картину під назвою «Ендорфінчик», на якій намальований сонячний зайчик. Вона справді викликає позитивні емоції. На отримані гроші мої друзі — волонтер Віктор Власенко та щелепно-лицьовий хірург професор Юрій Чепурний — замовили для військових FPV-дрон. Він вже на фронті, ми передали його у 72 бригаду, якій допомагаємо з початку війни. Там служать наші земляки з Білої Церкви.

Гроші від продажу іншої картини (гірського пейзажу) пішли на придбання дефіцитних витратних матеріалів для виконання складних офтальмологічних операцій пораненим.

Картина "Ендорфінчик", за яку купили перший дрон. Акція триває!

Коли я запитала у волонтера Віктора Власенка з Білоцерківської волонтерської групи, які завдання виконує FPV-дрон, він пояснив, що такий пристрій несе бойовий заряд, належить до класу дронів-камікадзе, ефективно нищить ворога. Головне — він має гарні «очі», завдяки яким оператор може вполювати ціль. Тобто «офтальмологічна тема» стосується і дронів.

— Якщо постійно підтримуєш зв’язок з бригадами на фронті, то краще розумієш, що потрібно хлопцям в даний момент, — говорить Віктор Власенко (крім того, що він займається волонтерськими справами, має і свою роботу). — Наприклад, зараз необхідні різні види дронів, зокрема, розвідувальні. А ще передаємо на фронт теплі речі, смаколики. Ті, у кого є змога підтримати військових, можуть перерахувати гроші на картки:

5375 4112 0578 3504 моно

4731 2196 4385 0880 Приват

А щоби дізнатись про потреби воїнів, треба зайти на нашу сторінку в «Фейсбук» (Білоцерківська волонтерська група, де є всі необхідні посилання й номери телефонів).

— Іноді волонтерам (як і хірургам) рішення доводиться приймати терміново, — продовжує Сергій Риков. — Знаю, що днями Віктор Власенко продав свій автомобіль і витратив велику суму, одразу придбавши для бійців прилад нічного бачення. А його батьки, яких я знаю з дитинства, певну суму додали зі своїх пенсій ще на один дрон.

— Дуже важливо сьогодні продовжувати донатити, та, на жаль, людей, які можуть це робити, стало менше: у багатьох з’явились матеріальні труднощі, — говорить Віктор Власенко. — Але хочу наголосити, що важливою є не тільки грошова допомога. Бійці просять маскувальні сітки. Жінки з нашої групи, які називають себе «Шалені бджілки», плетуть зимові сітки зі стареньких білих простирадл, футболок. А через те, що погода зараз плюсова, потрібні й сітки осінніх кольорів — з тканин коричневого та зеленого відтінків. Тканину нам можна переслати. Роботи вистачає всім. Було б бажання допомагати. Одні люди витрачають на це свої гроші, інші — власний час. Лікарі ж, як ми бачимо, і гроші, і час. Однак головне — це їхня фахова майстерність, яка допомагає рятувати зір пораненим. Та особливо цінувати ми маємо тих, хто на фронті. Це безперечно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про українських підприємців, які в умовах війни налагодили виробництво медичних приборів, завдяки яким лікарі, в тому числі офтальмологи, можуть вилучити найменші осколки з тіла пораненого.

На фото в заголовку: Лікарі та їхні однодумці передали на фронт FPV-дрон, який вже нищить ворогів

Фото надані Сергієм Риковим

3

Читайте нас у Facebook