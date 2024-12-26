Тонке тісто та багато начинки: український співак поділився особливим рецептом вареників

Головною стравою на різдвяному столі багатьох українців традиційно є вареники. Для тих, хто хоче здивувати рідних та гостей смачними домашніми варениками, співак Ігор Целип запропонував читачам «ФАКТІВ» свій улюблений рецепт.

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«Для мене Різдво — це найулюбленіше свято. Це коли вся родина разом, коли звучать колядки, коли радість та легкість переповнюють, — розповідає співак. — Пам’ятаю, як завжди на Різдво ми збиралися гуртом і колядували від хати до хати. А потім приходив додому — і на столі вже була святкова вечеря від мами та бабусі, і завжди обов’язково дванадцять страв. Найбільше я люблю кутю. У нас вдома її готують багато, і ми їмо її майже всі різдвяні свята. Пам’ятаю, що одного разу навіть просив маму зготувати кутю якось улітку. А ще обожнюю вареники від бабусі — вона їх робить трьох видів: з картоплею, вишнями та капустою. Поділюся одним секретом смачних вареників: це невеликий розмір, тонке тісто та багато начинки. Тоді вони для мене ідеальні», — ділиться артист.

Інгредієнти для тіста:

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- 500 г борошна

- 250 мл теплої води

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- 1 яйце

- 2 г солі

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50 мл олії

Приготування

1. Спершу просійте борошно, щоб воно стало легшим і наситилося киснем.

2. Додайте яйце та сіль.

3. Окремо змішайте воду з олією та поступово вливайте суміш у миску з борошном.

4. Замішуйте тісто, поки воно не стане еластичним і м'яким (але не занадто тугим).

5. Найголовніше — ваша любов та чисті наміри, без цього ніяк.

Начинку Ігор радить обирати на свій смак: картопля з грибами, сир, капуста чи навіть ягоди — фантазії немає меж.

Раніше «ФАКТИ» давали рецепт «майже вареників» — страви карпатської кухні, для приготування якої борошно не потрібно.

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