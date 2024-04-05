Японський маківник: дуже смачний та вологий

Якщо любите до чашки кави та чаю щось солоденьке - цей рецепт вам буде у нагоді. Випічка дуже ароматна, смачна і готувати її просто, ділиться кулінарка Тетяна Гунько. До речі, нагадаємо рецепт цитрусового цукру, який можна додавати в напої, десерти та випічку.

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Продукти: 200 г меленого маку

150 г цукру

1 пакетик ванільного цукру

1 ч. л. розпушувача з гіркою

100 г манки

20 г крохмалю

4 яйця

150 г м'якого масла

2 великих яблука

150 г запарених родзинок

цедра лимону, або цитрусовий ароматизатор

Приготування:

В мелений мак налити води (щоб покрило), поставити на повільний вогонь і варити під кришкою, помішуючи, до повного випарування вологи. Потім остудити до кімнатної температури.

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Родзинки запарити, яблука очистити та протерти на грубій тертці, добре віддушити від соку. Яйця розділити на білки і жовтки. М'яке масло збити, додаючи жовтки.

Далі в масляну масу даємо мак, родзинки, яблука, манку, крохмаль та розпушувач. Все перемішати. Маса досить густа. Білки збити з цукром та ванільний цукром до стійкої піни. Обережно додавати до макової маси та вимішати.

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Викласти масу на деко, застелене пергаментом, та випікати при t 170 ° близько 45 хвилин (дивитись по своїй духовці) до сухого сірника.

Готовий охололий маківник полити помадкою: 2 ст. л. цукру, 3 ст. л. молока, 2 ст. л. какао проварити до розчинення цукру та додати 100 г масла.

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Нагадаємо рецепт пирога з фаршированими яблуками та сирною заливкою.

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