Японський маківник: дуже смачний та вологий
Якщо любите до чашки кави та чаю щось солоденьке - цей рецепт вам буде у нагоді. Випічка дуже ароматна, смачна і готувати її просто, ділиться кулінарка Тетяна Гунько. До речі, нагадаємо рецепт цитрусового цукру, який можна додавати в напої, десерти та випічку.
Продукти:
- 200 г меленого маку
- 150 г цукру
- 1 пакетик ванільного цукру
- 1 ч. л. розпушувача з гіркою
- 100 г манки
- 20 г крохмалю
- 4 яйця
- 150 г м'якого масла
- 2 великих яблука
- 150 г запарених родзинок
- цедра лимону, або цитрусовий ароматизатор
Приготування:
В мелений мак налити води (щоб покрило), поставити на повільний вогонь і варити під кришкою, помішуючи, до повного випарування вологи. Потім остудити до кімнатної температури.
Родзинки запарити, яблука очистити та протерти на грубій тертці, добре віддушити від соку. Яйця розділити на білки і жовтки. М'яке масло збити, додаючи жовтки.
Далі в масляну масу даємо мак, родзинки, яблука, манку, крохмаль та розпушувач. Все перемішати. Маса досить густа. Білки збити з цукром та ванільний цукром до стійкої піни. Обережно додавати до макової маси та вимішати.
Викласти масу на деко, застелене пергаментом, та випікати при t 170 ° близько 45 хвилин (дивитись по своїй духовці) до сухого сірника.
Готовий охололий маківник полити помадкою: 2 ст. л. цукру, 3 ст. л. молока, 2 ст. л. какао проварити до розчинення цукру та додати 100 г масла.
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