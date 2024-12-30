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Прості бутерброди з рибкою: оригінально та смачно

20:05 30 грудня 2024
Бутерброди з рибкою

Просто — це завжди смачно. Якщо все є під рукою, це швидка в приготуванні страва. Рідні та близькі точно оцінять цю новинку на святковому столі, ділиться фудблогерка Марина Гармаш. До речі, нагадаємо рецепт ніжного пудингу з бюджетної риби на новорічний стіл.

Потрібно:

  • житній хліб,
  • солона кілька,
  • вершкове масло,
  • огірки,
  • курячі яйця,
  • зелень,
  • кунжут

Приготування:

Курячі яйця відваріть, очистіть кільку від хребтів. Наріжте кільцями огірок та яйця. Хліб тоненько змажте вершковим маслом. Сформуйте бутерброди за вашим смаком, за бажанням прикрасьте зеленню, посипте кунжутом.

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Нагадаємо рецепт бутерброда з хурмою та червоною рибою.

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