Прості бутерброди з рибкою: оригінально та смачно

Просто — це завжди смачно. Якщо все є під рукою, це швидка в приготуванні страва. Рідні та близькі точно оцінять цю новинку на святковому столі, ділиться фудблогерка Марина Гармаш. До речі, нагадаємо рецепт ніжного пудингу з бюджетної риби на новорічний стіл.

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Потрібно: житній хліб,

солона кілька,

вершкове масло,

огірки,

курячі яйця,

зелень,

кунжут

Приготування:

Курячі яйця відваріть, очистіть кільку від хребтів. Наріжте кільцями огірок та яйця. Хліб тоненько змажте вершковим маслом. Сформуйте бутерброди за вашим смаком, за бажанням прикрасьте зеленню, посипте кунжутом.

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Нагадаємо рецепт бутерброда з хурмою та червоною рибою.

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