«Господині» 2025-го точно сподобається: готуємо оригінальний новорічний салат «Змія»
До приходу Нового, 2025-го року, залишилися лічені години. Наступний рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка «любить» певні кольори. Вважається, що удачу в дім наступного року мають залучити зелений, жовтий, коричневий, золотавий та сріблястий кольри. Саме такі тони рекомендують для зустрічі Нового року. І не лише в одязі, а й на святковому столі.
Так, видання «На пенсії» пропонує рецепт новорічного салату «Змія», прикрашеного ягодами винограду зеленого кольору.
Інгредієнти:
- Крабові палички — 250 грамів,
- Варені яйця — 5 штук,
- Твердий сир — 100 грам,
- Плавлений сир — 2 штуки,
- Майонез,
- Виноград без кісточок — 350 грам,
- Маслини — 3−5 штук.
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Приготування:
- Яйця та крабові палички (одну залишити для прикрашення) подрібнити та змішати з натертими на великій тертці сирами.
- Перемішати, посолити та заправити майонезом.
- З маси сформувати «змію», виклавши її половинками винограду.
- Очі та хребет змії зробити з маслин, а язик — з крабової палички, що залишилася.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом порційного салату, який готують у вигляді мандаринок.
Фото «На пенсії»277
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