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«Господині» 2025-го точно сподобається: готуємо оригінальний новорічний салат «Змія»

10:44 31 грудня 2024
У новорічне меню рекомендують включати «зелені» страви. Фото «На пенсії»

До приходу Нового, 2025-го року, залишилися лічені години. Наступний рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка «любить» певні кольори. Вважається, що удачу в дім наступного року мають залучити зелений, жовтий, коричневий, золотавий та сріблястий кольри. Саме такі тони рекомендують для зустрічі Нового року. І не лише в одязі, а й на святковому столі.

Так, видання «На пенсії» пропонує рецепт новорічного салату «Змія», прикрашеного ягодами винограду зеленого кольору.

Інгредієнти:

  • Крабові палички — 250 грамів,
  • Варені яйця — 5 штук,
  • Твердий сир — 100 грам,
  • Плавлений сир — 2 штуки,
  • Майонез,
  • Виноград без кісточок — 350 грам,
  • Маслини — 3−5 штук.

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Приготування:

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  • Яйця та крабові палички (одну залишити для прикрашення) подрібнити та змішати з натертими на великій тертці сирами.
  • Перемішати, посолити та заправити майонезом.
  • З маси сформувати «змію», виклавши її половинками винограду.
  • Очі та хребет змії зробити з маслин, а язик — з крабової палички, що залишилася.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом порційного салату, який готують у вигляді мандаринок.

Фото «На пенсії»

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