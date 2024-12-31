«Господині» 2025-го точно сподобається: готуємо оригінальний новорічний салат «Змія»

До приходу Нового, 2025-го року, залишилися лічені години. Наступний рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка «любить» певні кольори. Вважається, що удачу в дім наступного року мають залучити зелений, жовтий, коричневий, золотавий та сріблястий кольри. Саме такі тони рекомендують для зустрічі Нового року. І не лише в одязі, а й на святковому столі.

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Так, видання «На пенсії» пропонує рецепт новорічного салату «Змія», прикрашеного ягодами винограду зеленого кольору.

Інгредієнти: Крабові палички — 250 грамів,

Варені яйця — 5 штук,

Твердий сир — 100 грам,

Плавлений сир — 2 штуки,

Майонез,

Виноград без кісточок — 350 грам,

Маслини — 3−5 штук.

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Приготування: РЕКЛАМА Яйця та крабові палички (одну залишити для прикрашення) подрібнити та змішати з натертими на великій тертці сирами.

Перемішати, посолити та заправити майонезом.

З маси сформувати «змію», виклавши її половинками винограду.

Очі та хребет змії зробити з маслин, а язик — з крабової палички, що залишилася.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом порційного салату, який готують у вигляді мандаринок.

Фото «На пенсії»

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