Життєво важливі звички: такий спосіб життя може сповільнити старіння та знизити ризик смерті

Нове дослідження показує, що корисні для серця звички можуть знизити ризик серцевих захворювань і смерті, пише Healthline. Крім того, ці звички способу життя, які Американська асоціація серця називає «життєво важливими», були пов'язані з молодшим біологічним віком людей, а це означає, що їхні клітини були здоровішими, ніж можна було б очікувати для їхнього хронологічного віку.

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Дослідницька група вивчила дані 5 682 дорослих людей, більше половини з яких були жінками (56%), середній вік яких становив 56 років. Ці люди були опитані, а також пройшли медичне обстеження та лабораторні аналізи. Було враховано: нічні години сну, чи курять люди, яка їх фізична активність, наскільки добре вони харчуються, індекс маси тіла (ІМТ), рівень цукру в крові, холестерин, артеріальний тиск

На основі всіх цих факторів людям присвоювався бал за шкалою від 0 до 100, де 100 — найкращий з можливих балів.

Однак дослідники не зупинилися на цьому. Вони також використовували чотири інші інструменти для оцінки біологічного віку на основі метилювання ДНК (активація молекули ДНК без зміни її нуклеотидної послідовності) і п'ятий інструмент для оцінки генетичної схильності людей до швидкого біологічного старіння. За учасниками дослідження спостерігали протягом наступних 11−14 років, щоб дізнатися, чи не розвинулися у них серцево-судинні захворювання або чи не померли вони.

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Після того, як дослідники проаналізували дані, вони виявили, що чим вищий бал за шкалою, тим нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Кожне підвищення на 13 балів призводило до зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань (35%), смерті від серцево-судинних захворювань (36%) та смерті з будь-якої причини (29%). Крім того, ті, хто був генетично схильний до більш швидкого біологічного старіння, мали більший вплив на свій бал за шкалою. Автори дослідження вважають, що це може бути пов'язано з метилюванням ДНК.

Хашаяр Гематпур, доктор медичних наук, доцент кафедри серцево-судинної медицини в UTHealth Houston, пояснив, що основною причиною старіння є те, що з часом наша ДНК, яку він описує як «основний генетичний матеріал», зазнає змін, зв'язуючись з іншими молекулами.

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«Це дослідження припускає, що здорова для серця поведінка може потенційно змінити процес метилювання ДНК і, таким чином, зупинити процес старіння», — сказав він.

Сприяючи сприятливим змінам в експресії генів, фізичні вправи підтримують здоров'я і довголіття клітин, йдеться у дослідженні. Збалансоване харчування також має вирішальне значення. Доведено, що певні поживні речовини, такі як поліфеноли та омега-3 жирні кислоти, що містяться у їжі, модулюють експресію генів за допомогою епігенетичних механізмів.

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Спробуйте ходити пішки, їздити на велосипеді або плавати з помірною інтенсивністю щонайменше 150 хвилин на тиждень. Щоб досягти цієї мети, бажано розбити час на 30-хвилинні сеанси і робити це п'ять разів на тиждень. Ви також можете спробувати включити більше фізичної активності у свій розпорядок дня, наприклад, підніматися сходами замість ліфта або ходити пішки під час обідньої перерви.

Що стосується дієти, то основну її частину повинні складати цільні продукти - такі як фрукти, овочі, цільні зерна, нежирні білки та корисні жири, такі як горіхи та авокадо. Крім того, це може підтримати здоров'я серця, якщо ми скоротимо споживання оброблених продуктів, солодких напоїв, а також надмірної кількості червоного м'яса. Ще одним важливим заходом є відмова від куріння.

Нагадаємо, що експерт з боротьби зі старінням Девід Сінклер заявляв, що зміг зменшити свій біологічний вік на десять років: тести ДНК показали, що йому не 53 рокі, як є за паспортом, а 43 роки. Він розповів, як йому допомогла фізична активність.

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